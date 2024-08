Macri criticó duro a Patricia Bullrich y puso la lupa en los principales funcionarios de Milei

El líder del PRO, Mauricio Macri , criticó el desempeño y la relación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , con el partido político que, aún hoy, ambos integran, al tiempo que también fustigó a algunos senadores de Juntos por el Cambio por sus posiciones en el tratamiento de la Ley Bases.

En una entrevista en TN, el expresidente brindó un detallado análisis del gobierno actual encabezado por Javier Milei , destacando la labor de algunos de sus funcionarios e invitando a los argentinos a apoyar al gobierno de La Libertad Avanza .



Mauricio Macri en TN

Macri sobre Bullrich: "No me gusta que hable con ese desdén"

En relación con la ministra, Macri expresó su descontento con la actitud que mostró hacia el PRO después de haber perdido las elecciones internas. "Lo que está mal es que ella hable con este desdén de forma peyorativa del PRO. A ninguno nos causó gracia que salió tercera. Pero no es culpa de la dirigencia del PRO. Ella no puede tener esta actitud tan destructiva" , declaró.



Hizo una autocrítica acerca de su responsabilidad en los conflictos internos del partido y por el enfrentamiento que tuvieron Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta el año pasado durante las elecciones presidenciales

Aceptó su parte de responsabilidad en los conflictos internos del partido, al creer en un proceso democrático para definir sucesiones en lugar de imponer candidatos, lo que derivó en una disputa personalista. "Si yo creé este partido y creí en un proceso democrático como una solución de definir herencia, sucesión... no funcionó. Algo de responsabilidad debo tener" .

Macri y sus diferencias con algunos senadores de JxC

El ingeniero se mostró indignado porque ciertos senadores de su propia coalición defendieron la continuidad de Aerolíneas Argentinas, entre otras empresas más, como entes estatales . Argumentó que la aerolínea no justifica su existencia estatal y que su operación conlleva una pérdida significativa de dinero público.

Específicamente, Macri mencionó que fueron senadores del radicalismo quienes defendieron la permanencia de estas empresas estatales.

"La única explicación de que un senador haya votado a favor de que Aerolíneas siga siendo estatal, por ejemplo, es que le den a regalar pasajes, que le den a acomodar una hija de azafata" , afirmó.

Macri y los funcionarios de Milei: uno por uno

Durante el ping pong realizado junto a Jonatan Viale, el expresidente habló de cada uno de los integrantes de su gabinete:

Victoria Villarruel

Macri valoró su firmeza y capacidad como líder política y cómo maneja su rol: "La verdad, como siempre, es que me gusta cómo se planta. Veo que hay solidez".

Aún así, señaló que el tweet sobre el video viral de Enzo Fernández y su postura expresada en una publicación "fue un exceso, se pasó de largo".

Aunque criticó el manejo del tweet por parte de Villarruel, también señaló que los franceses tampoco fueron implacables. "Pero tampoco es que los franceses se portan bien todo el día", mencionó irónicamente.



Luis "Toto" Caputo

Expresó un profundo afecto y confianza en Caputo. "Primero tengo una relación personal y le tengo un profundo afecto a él, a su familia. Y le tengo mucha fe" , destacó. También elogió su inteligencia y capacidad para manejar la situación económica.

Valoró su trabajo en conjunto con Santiago Bausili y otros profesionales de primera. "Este es un trabajo que han hecho en conjunto con Santi Bausili y toda gente de Primera", cerró.

Federico Sturzenegger

Macri mostró una gran esperanza en Sturzenegger, destacando su honestidad e integridad. "Porque es honesto, incorruptible, liberal", señaló.

Resaltó la necesidad de desregular y generar espacio para el crecimiento del sector privado, confiando en que Sturzenegger lo logrará. "Hace falta desregular rápido y generar espacio para que el sector privado vuelva a crecer", mencionó.

Sandra Pettovello

Macri se mostró impresionado por su personalidad y coraje. "Me impresionó la personalidad. Coraje", destacó.

Destacó su determinación y su lucha contra quienes se benefician de la pobreza. "Para todos los que estaban acostumbrados a usufructuar de la pobreza, los gerentes de la pobreza, se toparon con una persona que fue por ellos", señaló.

Karina Milei

Lamentó no haber tenido la oportunidad de conversar con ella, a pesar de ser la mano derecha de su hermano Javier: "Lamentablemente no se dio. Yo quería conversar con todos".

Expresó su apertura para ayudar y su enfoque en el éxito del gobierno actual. "Yo estoy abierto a ayudar a todos. Lo único que nos importa a todos hoy es que a este gobierno le vaya bien", enfatizó.

Guillermo Francos

Macri describió a Francos como una persona "seria" y "sensata". Reconoció que enfrenta cierta resistencia interna, pero es valorado por Milei. "Javier valora mucho el trabajo que hace", afirmó.

Diana Mondino

La consideró una mujer capacitada para el rol y destacó su evolución en la Cancillería: "Yo creo que está evolucionando en su trabajo, es una experiencia nueva para ella. Es una mujer preparada".

Reconoció la dificultad de enfrentarse a líderes autoritarios como Nicolás Maduro: "No es fácil tener del otro lado a un dictador que te dice, 'no me aguantas un round'".

Luis Petri

Macri indicó que no tiene una buena relación con Petri, aunque lo considera una persona seria. Afirmó que Milei está muy contento con el trabajo de Petri.