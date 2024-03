Macri asume al frente del PRO: el pánico en las filas amarillas que no logra exorcizar

En los años 90 circuló en las mesas políticas un libro que recomendaban intelectuales formados en Francia. Se llama Elogio a la traición. Sobre el arte de gobernar por medio de la negación, escrito por Denis Jeambar e Yves Roucaute. Por supuesto que Javier Milei no lo leyó, tampoco Mauricio Macri.

Ambos, sin embargo, parecen protagonistas de un tiempo que ejemplifica como pocos la brutal circunstancia del ejercicio del poder. El que llega está obligado a traicionar. La víctima no tiene cómo escapar, los caminos están cerrados y apenas puede resistir con dignidad.

Eso es lo que entendió Patricia Bullrich, que desde la hora cero después de su derrota supo que solo tenía una alternativa: comprar el paquete entero del que le había ganado y conseguirse un refugio desde la debilidad. Siempre supo que el PRO no la acompañaría una vez que había perdido y se jugó sola, apostando que el resto del partido que integró recién desde 2015 se fuera convenciendo por defautl.

Fiel a su personalidad, Macri quiso discutir la nueva alianza internamente, consultar encuestas, analizar escenarios, pero Bullrich no le dejó margen y tuvo que recibir al ganador y su hermana Karina en su casa de Acassuso, donde selló un rápido acuerdo de reparto del poder que -por supuesto- Milei no cumplió.

El libertario ganó el balotaje, cumplió con las fotos de rigor con los referentes del PRO en un encuentro que realizó en el Hotel Libertador (a donde asistió hasta la mismísima Juliana Awada) pero empezó a sumar uno a uno, sin avisarle a Macri, a quienes se iban acercando.



El expresidente le tuvo -le tiene- infinita paciencia. Disfruta la impertinencia de Milei y el rol de consejero presidencial en el que lo colocó. Hablan a menudo, hay quienes dicen que se ven también de tanto en tanto, aunque no le gusta confirmarlo.

Siempre es la Casa Rosada la fuente que confirma esos encuentros, como disfrutando la dependencia macrista de la agenda de Milei.





Macri, con los caminos políticos cerrados

Es que el Presidente no solo no modificó ese vínculo, sino que parece haberlo perfeccionado. Ninguno de los ministros que propuso Macri fue designado, tampoco el pedido de que Cristian Ritondo sea presidente de la Cámara de Diputados, y los funcionarios y diputados que vienen del PRO solo crecen dentro de la gestión por haberse abierto camino por sí mismos.

En paralelo, Macri quedó preso de su respaldo público y privado, con la sola posibilidad de conseguirse un territorio propio, el PRO, a donde Bullrich le puso condiciones para seguir formando parte.

Y entre la dirigencia del PRO aparece una nueva fobia, el peligro de ser deglutidos por LLA en un proceso que parece inevitable. ¿Similar al que padeció la UCR cuando hizo la coalición para formar Juntos por el Cambio? No sería idéntico, por varias razones.

Primero porque Bullrich, una de las dirigentes más valoradas por el electorado que votó por el cambio, no se terminó de ir del PRO y es competitiva en las encuestas. No solo eso, sino que sus espadas se ocupan en forma sostenida por limar la credibilidad de Macri, por ejemplo, haciendo trascender reuniones (inexistentes) del expresidente con Victoria Villarruel, para provocar el malestar del Gobierno.

"Queremos hacer implosionar el PRO desde adentro", reconoció un dirigente a El Cronista que forma parte de la nueva conducción.

Macri no es competitivo, pero es un expresidente activo, que goza del respeto en el exterior. No es gratis para Milei pelearse con él. Aunque tiene claro que su electorado no le perdonaría a Macri que tome distancia de Milei. Está preso.





Los planes electorales de LLA

Mucho más ahora, cuando empieza a circular en el PRO que el Presidente tiene previsto desarrollar músculo partidario en todo el país. Pero también en provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, donde tanto la hermanísima Karina como José Luis Espert se imaginan con roles de gestión en 2027. En ambos casos, imaginan estaciones en 2025 con una alianza de LLA con el PRO.

En este esquema peligra el futuro no solo de Cristian Ritondo, espada aliada clave del Gobierno en Diputados, sino también de Jorge Macri, heredero político de los 16 años del PRO en CABA.

Claro que es absurdo darle seriedad a cualquier escenario político. Macri no está cómodo en esta atmósfera, pero tampoco quiere pensar en detalles. El 30 de marzo estará el dictamen de la junta electoral del PRO y se consagrará oficialmente su presidencia, pero ni siquiera quiere hacer un acto o conferencia de prensa o reportaje para hablar del tema. La sociedad está con otras urgencias.

La inflación debe bajar, la economía debe crecer, las inversiones llegar, los salarios aumentar, las jubilaciones estabilizarse sin provocar riesgos de vida que algunos imaginan escandalosos antes de que se pueda hablar alianzas políticas. Por eso aseguran cerca de Macri: "hablar de cualquier otra cosa por fuera de los problemas reales será visto como pornográfica".