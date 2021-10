Luis Galli, sobre las proyecciones de Newsan, la exportación de truchas y los problemas de la Argentina

"La creación de riqueza lo que genera es inversión, y la inversión lo que genera es empleo". Con esa frase, sintética pero categórica, el presidente y CEO de Newsan, Luis Galli, destacó la importancia del rol que ocupan los empresarios. Así lo expresó al hablar este jueves con El Cronista, en el complejo de Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires en el 57 Coloquio de IDEA.

"El rol que tenemos como empresarios es seguir invirtiendo demostrando que creemos, generar riqueza y generar empleo, es la mejor manera de combatir la pobreza", aseveró el ejecutivo.

En cuanto a su negocio en particular, describió: "En el sector electrodoméstico venimos muy bien. Desde septiembre del año pasado, inició un proceso de recuperación y continuó durante este año (...) Hoy el sector nuestro se viene recuperando y ya muchas categorías están por encima de los niveles de venta de la prepandemia. Creemos que este año vamos a tener una recuperación de entre el 10% y 15% por encima de lo que fue el 2020", proyectó.

IDEA 2021: los enfoques contrapuestos de tres gobernadores



Sobre cómo visualiza el ámbito de los negocios en general a corto y mediano plazo, señaló: " S omos una empresa que invertimos más allá de los ciclos económicos, no estamos esperando el resultado de una elección para definir una inversión. La mirada nuestra de los negocios es una mirada de largo plazo y el desafío es cómo encontrar oportunidades que sean capaces de aguantar las crisis económicas o los ciclos económicos adversos".



Proyectos alternativos

En ese sentido, contó que hace 20 días anunciaron en su unidad de negocios de exportaciones "un proyecto muy grande de acuicultura de trucha", con lo cual "es otra manera de hacer crecer nuestro negocio de exportaciones".

"Siempre tenemos nuevos proyectos de inversión, no esperamos el próximo anuncio económico para eso", remarcó Galli. Y en ese plano, subrayó: "Tratamos de ir desarrollando las capacidades que tenemos como grupo y negocios que sean capaces de ir soportando las diferentes crisis y negocios".

problemas de la argentina

Consultado sobre los tres problemas más importantes que enfrenta el país, mencionó que es necesario una "mayor previsibilidad como empresarios, resolución de los temas estructurales para que Argentina pueda volver a la senda de crecimiento y resolver el tema de la pobreza".

Desde el punto de vista de los empresarios, puso de relieve que es clave "la continuidad de las políticas económicas". Y en ese eje, insistió: "Argentina viene de hace mucho tiempo donde no hubo continuidad en las políticas económicas, lo que nosotros llamamos movimientos pendulares. Lo importante es tener previsibilidad. Uno necesita que haya cierta previsibilidad y continuidad de seguridad jurídica", afirmó.

Joaquín Tuculet, el ex Puma que se convirtió en emprendedor del real estate



Luego, hizo hincapié en que "Argentina viene arrastrando un montón de problemas estructurales". Y, de manera tajante, indicó: "Es importante resolver esos problemas estructurales que arrastra la Argentina que son los que van a permitir que Argentina vuelva a la senda de crecimiento".

Por último, el CEO de Newsan se refirió a la necesidad de "resolver el tema de la pobreza". Y en esa línea, planteó: "Tiene que ponerse bien arriba en el tema de la agenda y ver cómo se resuelve el tema".

Daniel Herrero, de Toyota: "Vamos por el récord histórico de producción y exportación"



Para el empresario, "tiene que haber una agenda común y consensos básicos, eso nos falta como país", independientemente del color político.

En cuanto al rol de los empresarios, Galli afirmó que es crear riqueza. "La creación de riqueza lo que genera es inversión y la inversión lo que genera es empleo", sentenció. Y a modo de cierre, concluyó: "Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es encontrar empresarios dispuestos a invertir; no creer que la solución va a venir de empresarios de afuera. Un empresario de afuera si no ve que invierte un empresario local, no invierte ".

Sobre Newsan

Ofrecen soluciones tecnológicas, son líderes en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos. Suministran al mercado global exportando productos del mar y productos agrícolas a más de 70 países; y son el principal exportador de productos del mar de la región.