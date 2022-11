Luis D'Elía, explosivo contra el kirchnerismo: "Cristina tiene que escuchar menos al séquito de p.."

Las discusiones dentro del Frente de Todos están en un momento caliente donde el costado albertista y el cristinista tienen fuertes críticas a través de los medios. Ahora quien reapareció fue Luis D'Elía, quien reiteró sus críticas a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, sobre su accionar en este Gobierno.

D'Elía, cercano actualmente al Presidente, Alberto Fernández, consideró que el mandatario "tenía un camino económico bastante lógico, hasta que Cristina decidió pegarle un tiro a Guzmán y terminamos con una corrida inflacionaria y cambiaria y hubo que empezar de nuevo".

El dirigente social hace referencia a la salida de Martín Guzmán tras renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que partió el bloque de diputados con la salida de Máximo Kirchner y las duras críticas de Cristina al nuevo arreglo con el organismo internacional.

"Los veo erráticos, los veo mal y veo un entorno de Cristina sin ninguna autoridad surgida de la lucha popular. Veo al Cuervo Larroque que me parece un pibe bárbaro, pero cuál es la historia y el mérito del Cuervo ¿ser amigo de Máximo? ¿O el mérito de Máximo? ¿Cuál es tu mérito? ¿Ser hijo de Cristina?", apuntó sobre el círculo que rodea a la vicepresidenta en una entrevista con Infobae.

La interna del Frente de Todos al rojo vivo

D'Elía, siempre verborrágico y sin tapujos aseguró: "La Cámpora es un invento de arriba para abajo, construido con 15.000 cargos en todo el país ¿La Cámpora qué propone? Propone las banderas del lopezrreguismo: verticalismo a ultranza y fanatismo como moneda de cambio".

El punto de más cercanía del dirigente social con el kirchnerismo se dio durante la lucha entre el oficialismo y el campo por las retenciones móviles en el año 2008, cuando D'Elía funcionó de fuerza de choque para disolver protestas contra el gobierno.

"Tenemos que reivindicar estos cuatro años como exitosos", propuso, pero no solo eso, sino que se metió en la disputa por las candidaturas para el 2023 y sostuvo: "Lo queremos Alberto que reelija. Chau. Cristina la verdad que no. Me parece que ella hoy tendría que serenarse, escuchar menos al séquito de pelotudos que tiene alrededor, calmarse y ayudar".

D'Elía culminó la lluvia de críticas internas con recomendaciones para el oficialismo: "Hay que dejar de sabotear a Alberto, dejarlo trabajar a Massa tranquilo y ella tendría que ser constructora de esperanza, constructora de una organicidad del Frente de Todos democrática y que respete a todas las identidades".