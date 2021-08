Lozano y la negociación con el FMI: "Si en 2025 estamos reestructurando de nuevo, no salimos de ningún lugar"

Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, se refirió a la situación de la Argentina respecto a su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las negociaciones que el Gobierno busca para cerrar un nuevo acuerdo de pago más sustentable para las arcas nacionales. En ese sentido, el economista referente de Unidad Popular fue terminante: "Si en 2025 estamos reestructurando de nuevo, no salimos de ningún lugar" .

En declaraciones radiales, Lozano consideró como un requisito básico para que la Argentina negocie con el FMI el hecho de que se preserve "la autonomía y la capacidad de decidir la política económica interna" .



"Si el debate con el Fondo va a terminar con que vamos a tener que aplicar mecanismos de flexibilización laboral en el marco de un proceso de facilidades extendidas atado a las condicionalidades de siempre, entonces habrá sido un fracaso en la negociación por parte del Gobierno", resolvió el director del Banco Nación en diálogo con FM Concepto,.

Según el economista, en caso de que se diera una resolución de este tipo la capacidad de la Argentina para "enhebrar una estrategia de desarrollo" se vería comprometida. "No hay ninguna relación entre poder poner en marcha un proyecto de inversión, desarrollo y redistribución del ingreso de la Argentina que tenga que ver con la agenda de políticas y reformas estructurales que el Fondo suele recomendar" , dictaminó.

"El Fondo es el corresponsable de la crisis" , consideró Lozano ya que, según su análisis, el crédito de la Argentina con el organismo financiero internacional resulta "irregular, malhabido y que ha violado sus propios estatutos" . Es por esto que el director del Banco Nación considera que el FMI "no tiene ningún tipo de autoridad moral ni política para condicionar nada ".

"Argentina tiene todas las razones para esgrimir por qué el Fondo debería modificar criterios históricos que tiene para salir de esta situación con una discusión distinta ", proclamó Lozano.

Según el economista, la Argentina no está "discutiendo un stand by tradicional, sino un crédito inusual", el cual considera que el mismo FMI nunca debería haber otorgado ya que la toma de deuda por parte de la gestión de Mauricio Macri incluso fue "resistida en el interior del propio organismo".

"Cuando se entregó y se fijaron los montos de devolución y pagos en el período gubernamental siguiente se sabía perfectamente que esto era imposible de ser afrontado y se estableció con el único objetivo de condicionar el desarrollo de la Argentina ", cuestionó el director del Banco Nación con quejas directas hacia el FMI y hacia la anterior gestión de gobierno.

Luego, Lozano etiquetó al acuerdo como " ilegal desde el punto de vista de la constitución nacional e inconsistente desde el punto de vista del funcionamiento del organismo" y, en caso de que el FMI no acepte cambios respecto a la agenda de discusión, propuso presentar el caso argentino ante las Naciones Unidas con el fin de "desnudar allí la necesidad de un Fondo que funcione de otro modo" .

"Si los vencimientos del Fondo, en lugar de tener una reducción de capital o una extensión de plazos muy significativa, se agolpan en dos o tres años, el tema del default inmediato de la Argentina y la necesidad de una nueva reestructuración va a seguir presente", consideró, a lo que determinó: "Por eso no tiene sentido cerrar un mal acuerdo, le conviene seguir discutiendo ".

Por otro lado, manifestó que la Argentina debe cortar "la lógica del endeudamiento perpetuo que inhibe una estrategia de desarrollo" y se expresa en el país financiando "el 70% de su presupuesto todos los años", lo que genera un vínculo con el mercado financiero que se basa en tomar deuda para pagarla, según Lozano.

Para el director del Banco Nación, el contexto actual exhibe condiciones para cortar este ciclo "porque el mundo tiene problemas, porque hay pandemia y porque la Argentina tiene un crédito irregular".

"Lo que hay que hacer es dar los debates que corresponden. Nos asiste la razón . Y tenemos que tratar de acompañar la razón con la acumulación de poder político para colocar al Fondo donde tiene que estar ", disparó Lozano en un golpe al FMI.

Según sus dichos, la "pelota de deuda" que la Argentina tiene con el FMI -la cual resulta en falta de confianza del mercado- debe resolverse con un acuerdo de plazos más largos y de reducción de capital : "No se resuelve con tasas de interés más bajas y menos aún con 10 años y condicionalidades", estimó Lozano.