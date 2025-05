La dura crítica de Lospennato: el PRO y la caída de la Ley de Ficha Limpia: "La confianza está dañada""

"¿Hay un argentino que pueda creer que hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para sacar la Ley de Ficha Limpia? Es una mentira más, pero tan poco creíble que me suena a un argumento ridículo. No lo cree nadie", afirmó Silvia Lospennato desde la redacción de El Cronista a menos de una semana de los comicios legislativos de la Ciudad de Buenos Aires y con la caída de la ley que impulsaba el PRO en el Congreso a cuestas. Además, la diputada aseguró que ella no usará la Legislatura para "probarse el traje de Jefe de Gobierno".

La actual diputada nacional y alfil de Mauricio Macri en el último bastión amarillo aseguró que es el oficialismo quien debe explicar el naufragio de la ley que impedía presentarse a elecciones a quienes estén condenados por corrupción en segunda instancia.

" La responsabilidad de que saliera la ley era del Gobierno . Ellos presentaron la misma ley que yo presenté durante muchísimos años para ponerle la firma del presidente y él se comprometió con todos los argentinos que iba a sacar la ley", remarcó la legisladora a El Cronista.

En declaraciones cruzadas, el presidente Javier Milei acusó al PRO de haber sido responsables de una alianza con Cristina Kirchner para hacer caer el proyecto de Ley. Mientras tanto, del otro bando indicaron que la caída de la ley fue propiciada por dos senadores misioneros aliados del Poder Ejecutivo. "La desilusión es infinita", aseguró Mauricio Macri en X.

Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita https://t.co/iR3szxwz3A May 12, 2025

A pesar de la intención de Jorge Macri de desnacionalizar la elección porteña, lo que está claro es que el resultado en la Ciudad de Buenos Aires será el primer termómetro nacional de cara a las elecciones generales de octubre.

Con 17 candidatos por falta de PASO, la propuesta del partido que lleva 18 años gobernando la Ciudad parece desdibujarse ante una guerra abierta luego de que el oficialismo nacional decidiera llevar al vocero presidencial Manuel Adorni como contendiente en un distrito que los Macri consideran propio.

En este sentido, los números de diversas consultoras favorecen a Leandro Santoro, el candidato de la principal fuerza peronista Es Ahora Buenos Aires. La disputa podría provenir por un segundo lugar frente a Adorni.

- El expresidente Mauricio Macri dijo durante una entrevista en TN que lamentablemente podía ganar (Leandro) Santoro las elecciones legislativas ¿Qué expectativas tenés para el domingo?

Mauricio no dijo que esperaba que gane Santoro. Lo que dijo es que, lamentablemente, producto de la dispersión del resto de las fuerzas políticas, hoy Santoro lidera las encuestas. Él quiere que gane el PRO, como siempre.

Creo que los porteños no quieren que gane el kirchnerismo, no cambiaron de opinión y siguen siendo profundamente antikirchneristas en su mayoría. Para mí, Santoro es el Filmus de esta época. Representa esa cantidad de votos del kirchnerismo porteño, en su lista están La Cámpora, Grabois, Massa, creo que él tiene ese núcleo duro. Lo que pasa es que hoy, en una elección tan dividida y reñida, tal vez con esos votos podés imponerte, pero de ninguna manera es un escenario que quiera Mauricio.

Tengo fe en que los porteños, al momento de votar, van a cuidar la Ciudad de Buenos Aires, el lugar donde viven, su calidad de vida, sus valores, esta historia compartida entre porteños y PRO en la Ciudad. Sabemos que no somos un partido que no escuche las demandas: las escuchamos, buscamos soluciones; si no funcionan, buscamos otras. Nadie está más preocupado por resolver los problemas de los porteños que el PRO.

Creo que esta no va a ser la excepción. Después, lo que digan las encuestas será responsabilidad de los encuestadores. Y si se equivocan o no, lo veremos el domingo. Tengo confianza en que los porteños van a proteger la ciudad, que es de ellos, que la construyeron con el PRO.

-Y por la manera de gestionar que tiene Javier Milei y por la promesa que hizo Adorni de traer motosierra a la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos creés que está en riesgo la construcción política que hizo PRO durante estos casi 20 años en la ciudad?

Lo que creo es que es completamente contrario a lo que a mí me manifiestan los porteños. Me piden más obra pública, más salud pública, más seguridad pública. No me piden que destruyamos nada. En todo caso, me piden inviertan más, mejoren más, hagan más. Creo que el discurso de la motosierra en la ciudad es no conocer la demanda de los porteños.

Ya hace cuatro años que tenemos equilibrio fiscal, superávit financiero y que pudimos aumentar la inversión en obra pública. Cuando tenías escuelas abandonadas y hoy hay inversión en infraestructura y calidad educativa. Antes, hospitales sin equipamiento; hoy, guardias renovadas, más quirófanos, consultorios, tecnología. En tiempos de crisis, cuando alguien deja de pagar la prepaga y va al hospital público, valora esa inversión. Todo eso va a estar en cuenta en esta elección. La quisieron disfrazar de presidencial, pero no lo es. En esta elección se definen legisladores que fijan prioridades.

Por eso es preocupante el discurso de la motosierra. ¿Menos de qué cosa? Preguntémosle a los porteños. Siempre quieren más.

- Hasta ahora hubo un intento de mantener una relación a nivel de mandatarios entre Jorge Macri y el presidente. La respuesta (de Milei) fue un desafío en la Ciudad de Buenos Aires con la candidatura de Adorni, ¿Cómo imaginan el día después?

Las campañas son más duras que la política real. Después recobra cierta cordura. Después de tantos años en el Congreso, sé que los poderes legislativos son lugares de construcción de consensos. Mi tarea será sumar voluntades para que los proyectos salgan adelante, como lo hice siempre. Hablando con todos, con los que tengo más afinidad y los que no. Al final del día, todos somos responsables de que el porteño viva mejor. Al votante no le importa quién votó qué, le importa si salió la ley o no. El 11 de diciembre voy a asumir mi banca. No vengo a probarme el traje de jefa de Gobierno, vengo a sacar leyes. Esa será mi tarea: construir consensos.

El presidente Macri me dijo: "Sos la que mejor representa los valores del partido". Jorge Macri me dijo: "Sos la que necesitamos en la Legislatura por tu experiencia parlamentaria". Vamos a necesitar cintura, experiencia y vocación de diálogo. Yo tengo todo eso. Me gusta hablar con todos. Siempre se puede encontrar un acuerdo, sin renunciar a los valores. No me pondría de acuerdo para crear el sindicato de los trapitos, por ejemplo. Pero las propuestas razonables se analizan.

-La base de los acuerdos, como bien lo describiste vos antes, es la confianza. ¿Se puede volver a tener confianza con La Libertad Avanza después lo que pasó con Ficha Limpia?

La confianza está dañada, pero siempre se puede recuperar el diálogo. Una vez me dijeron que la confianza es como un papel de seda: difícil de romper, pero si lo arrugás, aunque lo estires, las marcas quedan. Lo podés volver a estirar. Por eso uno debería trazarse límites. Yo esto lo he dicho muchas veces.

- ¿Cómo ves la teoría que compartió el presidente sobre la posibilidad de que Ficha Limpia se cayó por una alianza entre Cristina (Kirchner) y Mauricio Macri para hacerlo quedar mal?

Ridícula. Tengo una sola palabra: ridícula. No lo cree nadie. ¿Hay un argentino que pueda creer que hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para sacar la ficha limpia? Es una mentira más, pero tan poco creíble que me suena a un argumento ridículo. No lo cree nadie.

Ellos tienen que explicar por qué se cayó, la responsabilidad de que saliera la ley era del Gobierno. Ellos presentaron la misma ley que yo presenté durante muchísimos años para ponerle la firma del presidente. El presidente se comprometió con todos los argentinos que iba a sacar la ley y sus aliados. Los misioneros que la votaron en Diputados, cuya senadora dijo "obvio que vamos a votar la Argentina necesita ley de ficha limpia y nosotros somos coherentes y votamos igual que nuestros diputados que la votaron" y después hizo lo contrario. Los aliados del Gobierno votaron en contra, por eso el que tiene que explicar por qué se perdió la ley de Ficha Limpia es el Gobierno.

- ¿Y qué crees que es lo que le falta hacer en la Ciudad? Existe una queja muy puntual que es con respecto a la limpieza, por ejemplo.

Cuando yo llegue a la Legislatura, voy a hacer leyes. No es una campaña de jefe de Gobierno. Recojo la demanda ciudadana y la traslado al Poder Ejecutivo para buscar soluciones. Ya se está implementando el cambio de contenedores, reforzando los barridos. No cambió el contrato de basura, cambió la situación social por la crisis económica. Miles de personas vienen a la ciudad porque no encuentran contención en la provincia. Nadie quiere venir a revolver un contenedor. Son personas que la están pasando mal.

La ciudad responde con más refugios, con equipos que los buscan y les ofrecen un lugar donde dormir, asearse, comer. Más de 3100 camas disponibles. Seguimos ampliando la red de contención. Pero el Conurbano nos desborda. La ciudad no es una isla. Si prendés la televisión, ves robos, asesinatos del otro lado de la General Paz. Eso desborda la ciudad.

Acá está más contenido porque tenemos anillo digital, cámaras, centros de monitoreo, 27.000 policías, equipamiento, armas no letales, chalecos, un instituto de formación. Todo lo construimos desde cero. Cuando recibimos la Ciudad, no había un solo policía de la Ciudad. Lo hicimos entre el PRO y los porteños. Siempre hay que mejorar, pero ya tenemos una base fuerte. El desafío ahora es evolucionar: movilidad eléctrica, sistema multimodal con colectivos, trenes, subte. Eso es gestión sostenida en el tiempo.

-¿Hablaste de seguridad? ¿No tenés miedo de que se te muera una persona dentro de los nuevos contenedores?

Por supuesto que no están previstos para que la gente entre. No deberían hacerlo, tampoco deberías caminar por vías electrificadas, pero pasa. Es una conducta peligrosa. Los contenedores están señalizados y meterse es una situación de extrema vulnerabilidad, por eso la Ciudad ofrece paradores, atención médica, psicológica. Hacemos todo lo posible con recursos porteños, aunque muchas personas no sean de la Ciudad.

-Planteaste en la entrevista que ustedes son el límite al kirchnerismo aquí en la Ciudad, es el mismo discurso que tienen los libertarios hoy.

Nosotros no nos disfrazamos de antikirchneristas, nosotros somos antikirchneristas porque el kirchnerismo es todo lo contrario a nuestros valores. Nosotros siempre hemos combatido el populismo, cuya característica principal es el no respeto a las Instituciones.

No es discurso, lo nuestro no es relato. Lo nuestro es una historia de hechos que demuestran nuestro anti kirchnerismo y nosotros no tenemos en nuestras filas ningún kirchnerista reconvertido en los últimos cinco minutos. No tengo ninguna duda que la única fuerza antikirchnerista real que puede ganar por es el PRO.