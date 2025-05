Lospennato cargó contra LLA: "Fue una campaña que cruzó todos los límites y eso no es chiste"

Tal como anticipaban las encuestas, el PRO sufrió la primera derrota de su historia en la Ciudad de Buenos Aires. La fuerza fundada por Mauricio Macri solo alcanzó el 15,71% de votos, preso de la fragmentación de su electorado entre la propuesta de LLA, que llevó a Manuel Adorni, y Horacio Rodríguez Larreta, por fuera del espacio a ser jefe de Gobierno en dos oportunidades.

Tras conocerse los primeros resultados, la candidato a legisladora, Silvia Lospennato, habló ante el público presente en el búnker que el partido armó en Belgrano y Balcarce, y reconoció la derrota: " No son los resultados que esperábamos ".

"Fue una campaña que cruzó todos los límites y eso no es chiste", sostuvo . Y agregó: "Estuvo llena de agresiones, de insultos y de noticias falsas".

Silvia Lospennato

En ese contexto, expresó que "eso es algo de lo que toda la dirigencia política, pero sobre todo todos los ciudadanos, tenemos que tomar nota. Porque no le hace bien a nuestro país que la discusión política se transforme en una discusión sin reglas de la democracia".

" En lo personal tengo que decirles que intentaron de todas las formas posibles quebrarme, pero no lo lograron ", aseguró.

Además, se dirigió a la sociedad y alertó: "No quiero terminar sin decirles a todos los ciudadanos porteños y del país que se hartaron de la corrupción, que estén atentos y vigilantes si no quieren que la historia se repita una y otra vez".

" Les toca a ustedes defender sus valores . Nadie lo va a hacer por ustedes si ustedes no lo hacen. Yo soy un testimonio de que se puede hacer política con seriedad, con honestidad y sin agresión".

Por su parte, manifestó que desde el PRO buscan "un cambio con respeto, sin insultos y sin crueldad". "Queremos un cambio donde no haya nadie descartable", y que tenga "renovación", que sea "genuino, auténtico y sin especulaciones".

"Quiero ser un testimonio de que no solamente se lidera desde la victoria, sino que se lidera desde las convicciones y a eso me comprometo. Voy a honrar cada uno de los votos que me confiaron los porteños desde mi banca en la legislatura", finalizó Lospennato en su discurso.