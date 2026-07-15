En esta noticia
- El barómetro del CIS se elaboró tras la condena a Ábalos y refleja cambios en el apoyo al resto de los partidos
- Pedro Sánchez sigue siendo el presidente preferido y el CIS mide la confianza en los líderes y ministros
- La vivienda continúa como el principal problema de España y la inmigración gana peso entre las preocupaciones
El PSOE se recupera y lograría el 33% de los votos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa al PP a 7,9 puntos de los socialistas tras perder dos puntos respecto a la encuesta de junio.
El estudio se realizó entre el 1 y el 6 de julio sobre una muestra de 4020 entrevistas, coincidiendo con la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras pactar con Vox, formación que perdería medio punto, mientras el PSOE sube 1,7 puntos.
Por su parte, Sumar baja tres décimas en estimación de voto hasta un apoyo del 6,1% mientras ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7%) y Se Acabó la Fiesta supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6%, una décima por encima de los morados.
El barómetro del CIS se elaboró tras la condena a Ábalos y refleja cambios en el apoyo al resto de los partidos
El estudio de julio se realizó pocos días después de conocerse la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos y coincidió con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Además de la evolución del PSOE y el PP, el barómetro recoge movimientos en el respaldo al resto de las formaciones políticas. La evolución de la estimación de voto es la siguiente:
- PNV: 1% (+0,4 puntos).
- BNG: 0,9%.
- EH Bildu: 0,8% (-0,4 puntos).
- Junts: 0,7% (-0,3 puntos).
- Coalición Canaria: 0,2%.
- UPN: 0,2%.
Pedro Sánchez sigue siendo el presidente preferido y el CIS mide la confianza en los líderes y ministros
El barómetro también pregunta por la preferencia de los ciudadanos para presidir el Gobierno, así como por el nivel de confianza que generan los principales líderes políticos y la valoración de los ministros del Ejecutivo.
Preferencia como presidente del Gobierno
- Pedro Sánchez: 26,7% (25% en junio).
- Alberto Núñez Feijóo: 13,9% (13,4% en junio).
- Ninguno: 20,9%.
Índices de confianza
- Desconfían de Pedro Sánchez: 69,1%.
- Confían en Pedro Sánchez: 29,6%.
- Sienten “poca” o “ninguna” confianza en Alberto Núñez Feijóo: 79,8%.
- Confían en Alberto Núñez Feijóo: 18,4%.
Ministros menos conocidos
- Milagros Tolón: desconocida para el 88,2%.
- Elma Saiz: desconocida para el 76,7%.
- Sara Aagesen: desconocida para el 75,4%.
Ministros más conocidos
- Yolanda Díaz: 96,5 % admite conocerla.
- Fernando Grande-Marlaska: 88,1%.
- Margarita Robles: 82,7%.
Valoración de los ministros
- Carlos Cuerpo: 5,62.
- Pablo Bustinduy: 5,36.
- Ernest Urtasun: 5,02.
- Margarita Robles: 4,92.
La vivienda continúa como el principal problema de España y la inmigración gana peso entre las preocupaciones
El CIS mantiene a la vivienda como la principal preocupación de los españoles y refleja un importante aumento de la inmigración entre los problemas que más inquietan a la ciudadanía. El estudio también analiza cuáles son las cuestiones que más afectan personalmente a los encuestados y cómo valoran la situación económica del país.
Principales problemas de España
- Vivienda: 43% (41,5% en junio).
- Inmigración: 23,4% (18,9% anteriormente).
- Problemas políticos: 18,7%.
- Corrupción y fraude: 17,8%.
- Problemas económicos: 17,3%.
Problemas que más afectan personalmente
- Vivienda: 26,9%.
- Problemas económicos: 26,1%.
- Sanidad: 20%.
- Problemas del empleo: 16,9%.
- Inmigración: 11,1%.
Valoración de la situación económica de España
- Buena o muy buena: 38,3%.
- Mala o muy mala: 55%.