El PSOE consolida su liderazgo en intención de voto: supera al PP en casi ocho puntos.

El PSOE se recupera y lograría el 33% de los votos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa al PP a 7,9 puntos de los socialistas tras perder dos puntos respecto a la encuesta de junio.

El estudio se realizó entre el 1 y el 6 de julio sobre una muestra de 4020 entrevistas, coincidiendo con la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras pactar con Vox, formación que perdería medio punto, mientras el PSOE sube 1,7 puntos.

Por su parte, Sumar baja tres décimas en estimación de voto hasta un apoyo del 6,1% mientras ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7%) y Se Acabó la Fiesta supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6%, una décima por encima de los morados.

El barómetro del CIS se elaboró tras la condena a Ábalos y refleja cambios en el apoyo al resto de los partidos

El estudio de julio se realizó pocos días después de conocerse la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos y coincidió con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Además de la evolución del PSOE y el PP, el barómetro recoge movimientos en el respaldo al resto de las formaciones políticas. La evolución de la estimación de voto es la siguiente:

PNV: 1% (+0,4 puntos).

BNG: 0,9%.

EH Bildu: 0,8% (-0,4 puntos).

Junts: 0,7% (-0,3 puntos).

Coalición Canaria: 0,2%.

UPN: 0,2%.

El barómetro del CIS se elaboró tras la condena a Ábalos. Fuente: EFE J.J. Guillén

Pedro Sánchez sigue siendo el presidente preferido y el CIS mide la confianza en los líderes y ministros

El barómetro también pregunta por la preferencia de los ciudadanos para presidir el Gobierno, así como por el nivel de confianza que generan los principales líderes políticos y la valoración de los ministros del Ejecutivo.

Preferencia como presidente del Gobierno

Pedro Sánchez: 26,7% (25% en junio).

Alberto Núñez Feijóo: 13,9% (13,4% en junio).

Ninguno: 20,9%.

Índices de confianza

Desconfían de Pedro Sánchez: 69,1%.

Confían en Pedro Sánchez: 29,6%.

Sienten “poca” o “ninguna” confianza en Alberto Núñez Feijóo: 79,8%.

Confían en Alberto Núñez Feijóo: 18,4%.

Ministros menos conocidos

Milagros Tolón: desconocida para el 88,2%.

Elma Saiz: desconocida para el 76,7%.

Sara Aagesen: desconocida para el 75,4%.

Ministros más conocidos

Yolanda Díaz: 96,5 % admite conocerla.

Fernando Grande-Marlaska: 88,1%.

Margarita Robles: 82,7%.

Valoración de los ministros

Carlos Cuerpo: 5,62.

Pablo Bustinduy: 5,36.

Ernest Urtasun: 5,02.

Margarita Robles: 4,92.

El PSOE se recupera y amplía la ventaja sobre el PP a casi 8 puntos, según el CIS. EFE

La vivienda continúa como el principal problema de España y la inmigración gana peso entre las preocupaciones

El CIS mantiene a la vivienda como la principal preocupación de los españoles y refleja un importante aumento de la inmigración entre los problemas que más inquietan a la ciudadanía. El estudio también analiza cuáles son las cuestiones que más afectan personalmente a los encuestados y cómo valoran la situación económica del país.

Principales problemas de España

Vivienda: 43% (41,5% en junio).

Inmigración: 23,4% (18,9% anteriormente).

Problemas políticos: 18,7%.

Corrupción y fraude: 17,8%.

Problemas económicos: 17,3%.

Problemas que más afectan personalmente

Vivienda: 26,9%.

Problemas económicos: 26,1%.

Sanidad: 20%.

Problemas del empleo: 16,9%.

Inmigración: 11,1%.

Valoración de la situación económica de España