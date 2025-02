Los impuestos que el Estado no les cobra a las empresas: la revisión que se espera

La presentación del balance 2024 de Mercado Libre ante la Comisión de Valores de Estados Unidos por su cotización en Wall Street, con la revelación de los beneficios impositivos, fue solo un ejemplo de los ingresos que pierde el estado por no cobrarle impuestos a las empresas. La revisión que se espera del Gobierno.

A pesar de haber tenido ingresos por u$s 21.000 millones el año pasado, la empresa que fundó Marcos Galperin en los últimos tres años no pago impuestos al estado por cerca de u$s 250 millones a causa de beneficios impositivos que obtuvo en agosto de 2021 en el Gobierno de Alberto y Cristina Fernández.

Por medio de la Disposición 316/2021 , la Subsecretaria de Economía del Conocimiento aprobó la solicitud de Mercado Libre S.R.L para acogerse al "Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento" (Ley 27.506) que se sancionó durante la gestión de Cambiemos.

Y estableció que quienes accedan tendrán una alícuota reducida del 15% por el impuesto a las Ganancias, en la medida en que se mantenga la nómina del personal en los términos y condiciones, además de beneficios en el pago de contribuciones patronales.

El presidente Javier Milei junto con el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin.

"Los beneficiarios del presente régimen gozarán, por cada uno de sus trabajadores en relación de dependencia, debidamente registrados de una detracción equivalente al monto máximo previsto en el artículo 4° del decreto 814 de fecha 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, actualizado conforme a las pautas allí establecidas", establecieron en el artículo 8 .

Cuánta recaudación pierde el Estado

Pero el caso de Mercado Libre, por millonaria de la cifra, es apenas una parte de la recaudación que se pierde. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en 2024, el Gobierno de Javier Milei no recaudó más de 2% del Producto Bruto Interno (PBI) por beneficios impositivos.

De ese total, el 71% correspondía a las disposiciones que se establecieron en leyes impositivas como reducción y/o exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o Ganancias. Y el restante 29% de regímenes de promoción económica.

Entre los que el Régimen de "Promoción Económica de Tierra del Fuego", con exención al IVA, Ganancias, Derechos de Importación y alícuotas reducidas de impuestos internos a productos electrónicos, resultaba el más significativo con 0,33%.

Seguido por el régimen que permite a las micro y pequeñas empresas computar a cuenta el 100% del Impuesto al Cheque al representar 0,15%/PBI. Y, por último, el de promoción a la actividad minera, a la economía del conocimiento y el de biocombustibles que sumó 0,13%/PBI.

"Cuadro 1 Gastos tributarios y otros beneficios impositivos 2024 En millones de $", extraído del informe del IARAF.

Frente a la consulta de El Cronista a fuentes oficiales del Ministerio de Economía, sobre las medidas que se tomaran respecto, si habrá o no revisión de los regímenes impositivos, no existió una respuesta a la publicación de esta nota .

El punto político

Es un punto que exigió la entonces vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en abril de 2024, a pesar de que Néstor Kirchner fue el primero en impulsar un régimen de promoción a las empresas a partir de beneficios impositivos (Ley del Software).

"¿Es normal que el empresario más rico de las Argentina tenga estas exenciones? Estuvo bien para promover, porque la promoción fiscal es eso como cuando vos promovés a un chico, pero cuando cumple la mayoría de edad se tiene que arreglar solo", sostuvo.

Y agregó: "Estas son empresas que afortunadamente para ellos y todos los argentinos han cumplido la mayoría de edad, son grandes empresarios. Comiencen a devolverle al pueblo argentino y la sociedad todo lo que han recibido".