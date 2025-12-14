Menos impuestos para comprar y alquilar propiedades: los cambios y su impacto en las operaciones

A casi dos años de la desregulación del mercado inmobiliario que impulsó el Gobierno de Javier Milei, y pese al aumento de la oferta, los alquileres en el Gran Buenos Aires evidenciaron en 2025 subas significativas en sus precios, según un informe del portal especializado Zonaprop,

La derogación de la Ley de Alquileres a través del DNU 70/2023 y la aparición de créditos hipotecarios UVA, implicaron un cambio de reglas que modificó el panorama tanto para inquilinos como para propietarios.

Sin embargo, los precios continuaron experimentando fuertes aumentos. Y si bien la oferta de propiedades ofrecidas en el mercado subió, la realidad es que los valores no mostraron señales de desaceleración, lo que marca un desafío para quienes están en búsqueda de un nuevo hogar.

De esta forma, el informe mostró que el aumento acumulado en el precio de alquileres en GBA Norte llegó al 35,1% en los primeros 11 meses del año y quedó notablemente por encima de la inflación (27,1%).

Según el informe del portal de clasificados, los valores crecieron un 2% en noviembre y los incrementos interanuales promedio se ubicaron en 38,9%.

Por su parte, el valor en GBA Oeste-Sur experimentó una suba del 39,9% en lo que va del 2025. En tanto, esta zona subió un 1,17% en noviembre y superó los 40 puntos a nivel interanual (46,6%).

Alquiler en GBA Norte: cuánto cuesta hoy un departamento de dos ambientes

El informe muestra que el precio promedio para alquilar un departamento de dos ambientes es de $ 706.956 mensuales, mientras que uno de tres ambientes se alquila por $ 982.285 mensuales.

Florida Oeste se presenta como el barrio más caro para alquilar de esta zona, con un precio medio de $ 864.688 pesos. Le siguen Olivos ($ 843.228) y Rincón de Milberg, con $ 830.541 mensuales

En contrapartida, Del Viso ($ 473.747 por mes), Billinghurst ($ 518.176 mensuales) y José León Suárez ($ 534.743) se presentan como las opciones más económicas para el alquiler de departamentos de dos ambientes.

Alquiler en GBA Oeste- Sur: cuáles son los barrios más baratos para alquilar

En lo que respecta a GBA Oeste-Sur, un departamento de dos ambientes y 50 m2 se ubica en $ 571.943 mensuales, mientras que uno de tres ambientes y 70 m 2 se alquila por $ 760.860.

Analizando barrio por barrio, Canning lidera el podio de viviendas más caras, donde el alquiler de un departamento se ubica en $ 757.573 mensuales.

En segundo y tercer lugar se encuentran Ituzaingó, con un precio de $ 657.813 mensuales y Castelar, con un valor de $ 642.167 mensuales.

¿Los barrios más económicos? Luis Guillón, con un precio de alquiler de $ 379.555 mensuales. Le continúan Gregorio de Laferrere y Paso del Rey -con valores que oscilan entre $ 396 mil y 436 mil-.