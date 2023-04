Los 7 gráficos de la economía que preocupan al mercado

Inflación, dólar, déficit fiscal, estancamiento. Son palabras que hace años atormentan la economía argentina, producto de los desequilibrios estructurales que acarrea hace décadas. Pero en marzo la aflicción desbloqueó un nuevo nivel, de acuerdo con las respuestas de los analistas a la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC).

El relevamiento, del que participaron siete consultas y centros de estudios entre el 20 y el 30 de marzo, arrojó nuevamente un marcado aumento en la inflación esperada tanto este año como el que viene, un salto en el pronóstico de devaluación, una nueva caída del comercio exterior y revirtió las previsiones del producto bruto interno (PBI): ahora esperan que caiga en 2023.

Inflación

Ya con la interanual en los tres dígitos y con el dato de febrero más cerca del 7% que del 6%, los analistas ya dan por hecho que la inflación de este año superará al 95% de 2022. No se trata de una trivialidad, dado que en enero la expectativa rondaba el 80% y en dos meses ya llegó a 97,6%, según la mediana de respuestas.

En tanto, los pronósticos para 2024 no son mucho más alentadores, dado que la encuesta dejó un pronóstico de 71,7%, también muy por encima del 55% que se esperaba en enero.

Es que el 6,6% dejó un piso elevado, teniendo en cuenta que marzo suele ser de los más altos cada año debido a su estacionalidad, junto con diciembre.

De hecho, para el tercer mes del año los analistas estiman que rondó el 6,8%, y el sendero hasta las elecciones no luce alentador: 5,8% para abril y mayo, 5,9% para junio, 5,9% para julio, 6% para agosto y septiembre y 5,9% para octubre.

De ser así, la inflación mensual promedio hasta entonces habrá estado arriba del 6%, lo que puede ser determinante en los comicios.

Naturalmente, de cumplirse estas expectativas, 2023 destronaría a 2022 como el año con la inflación más alta desde la híper al comienzo del menemismo y 2024 completaría el podio, cerrando un trienio traumático para los hogares y las familias.

Dólar

Además de ser el mes en el que se difundió 6,6% de inflación de febrero, marzo también albergó una seguidilla de nuevas tensiones cambiarias que llevaron a los dólares paralelos a arañar los $ 400. En tanto, la escalada inflacionaria suma presión al tipo de cambio oficial.

Esta dosis adicional de incertidumbre y nerviosismo fue reflejada en los pronósticos de los analistas, que apuntan a un dólar oficial arriba de $ 350 para fin de año y un dólar blue de $ 560.

Para 2024, por su parte, la mediana de respuestas apuntó a un tipo de cambio oficial de $ 650, aunque se trata de previsiones más allá de la neblina que representan las elecciones presidenciales.

Déficit fiscal

Los pronósticos fiscales también sufrieron un ajuste bajista, en consonancia con casi todas las variables relevantes, pero de magnitud bastante más acotada.

Los analistas manifestaron esperar un déficit fiscal de 2,2% del PBI para este año; mientras que para 2024, un rojo de 1%, y para 2025, unas décimas por debajo del equilibrio, aunque las elecciones dan un matiz de opacidad.

Comercio exterior y PBI

En cuanto al PBI, los analistas pronosticaron un duro recorte a las previsiones, al pasar de una expectativa de crecimiento de 1,1% el mes pasado a una recesión de 1,1% en la encuesta de marzo.

Y para 2024 el rebote esperado se acotó también, de 2% a 1%, con lo que, de cumplirse, no compensaría la caída de este año.

Esta merma de la actividad responde en buena parte a la sequía, que todavía reconfigura las expectativas de los analistas sobre el comercio exterior.

Para este año, el ingreso total por exportaciones esperado bajó a menos u$s 78.500 millones, cuando hace dos meses era de casi u$s 85.000 millones. En tanto, para 2024 las expectativas se mantienen apenas encima de los u$s 82.000 millones cuando a principios de año era de casi u$s 90.000 millones.

Sobre la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluidos bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la edición de este mes participaron LCG, ACM, FIDE, Abeceb, PGK Consultores y Alphacast.