Causa Vialidad: los 23 varones y las 2 mujeres a los que apuntó por Cristina Kirchner

Lejos de defenderse con argumentos de las acusaciones que la vinculan con la causa Vialidad, la vicepresidenta utilizó la atención mediática para realizar una batería de acusaciones cruzadas.

Si un elefante camina por la calle Florida, la mejor manera de que deje llamar la atención será llenar la calle Florida de elefantes.

Aquí los nombres vinculados a la justicia contra los que apuntó Cristina:

Diego Luciani y Sergio Mola: era de esperar fueron el centro de sus ataques. Ambos recusados por ella ante la justicia. A Luciani por sus vínculos con los jueces que jugaban al fútbol en Los Abrojos, la quinta del ex presidente Mauricio Macri. A Mola porque en su jura como fiscal estuvieron presentes el entonces Secretario de Legal y Técnica del Gobierno de Cambiemos, Pablo Clusellas, la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y el ex Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

Julián Ercolini: el juez a cargo del Juzgado Federal número 10 se había declarado incompetente en el año 2011 en una causa por supuestos sobreprecios en obras públicas de Chaco y Santa Cruz. En ese momento, el letrado aseguró que la investigación la debía llevar adelante cada uno de los fueros de las provincias mencionadas en la denuncia. Ante una nueva investigación en este sentido cambió de opinión y tomó el caso. Además incluyó la figura de asociación ilícita.

Carlos Mahiques: Juez de Casación. Cristina lo acusó por haber pedido el sobreseimiento de empresarios en la causa de José López (ex secretario de Obras Públicas de Cristina, el de los bolsos). Dijo que uno de sus hijos fue quien la acusó con Pollicita en ese juicio, mientras que el otro que trabaja en la Procuración Fiscal, hizo el peritaje. Además aseguró que fue puesto a dedo por el ex Presidente Mauricio Macri.

Rodrigo Giménez Uriburu: Juez del Tribunal Oral Federal N 2 que juzga a Cristina. La vicepresidenta asegura que el magistrado tiene vínculo directo con el macrismo y que jugaba al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri. Jugaba para el equipo Liverpool, desde cuya página oficial, el padre del magistrado, según Cristina tuitea contra ella. La vicepresidenta también atacó a Giménez Uriburu por los vínculos de sus familiares con nombres de la dictadura.

Mariano Llorens: Juez de la Cámara Federal Porteña. Formó parte del tribunal que sobreseyó a Macri en la causa del supuesto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan. Jugaba en Los Abrojos, con Macri. Era el arquero del Liverpool. Compartía equipo con Rodrigo Giménez Uriburu y con Luciani.

Jorge Gorini: Presidente del Tribunal que juzga a Cristina. También recusado por la vicepresidenta por haber mantenido reuniones con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad. Hoy lo nombro al pasar.

Daniel Rafecas y Federico Delgado: Juez y fiscal que tuvieron a cargo la causa de los bolsos de Julio López. Cristina se preguntó en el medio de sus ataques ¿cómo habían llevado adelante la investigación de esta causa?

Aquí los empresarios elegidos por la vicepresidenta para su catarsis:

Nicolás "Nicky" Caputo: Dueño de la constructora que lleva su nombre. Apuntó permanentemente al hombre de negocios con relación más cercana a Mauricio Macri. Se dedicó a mostrar mensajes cruzados entre él y quien durante su Gobierno tenía a cargo la cartera de Obras Públicas y fue detenido luego de revolear un bolso con 9 millones de dólares. Dijo que Caputo es "el hermano de la vida de Macri y que "la familiaridad entre el empresario y López no se observa en otros diálogos."

Eduardo Gutierrez: Dueño de la constructora Farallón. Ganó la licitación de obra pública durante el Gobierno de Cristina. El juez Rafecas lo procesó junto a otros empresarios por considerarlo testaferro de José López. La vicepresidenta le apuntó por los chats en los que conversaban animadamente, coordinaban salidas en parejas y se saludaban por las fiestas. Dijo que José López vivió en una casa que era de Gutierrez.

Juan Chediak: Dueño de la empresa Chediak. Ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Arrepentido en la causa de los cuadernos. En su momento negó haber participado de licitaciones en la provincia de Santa Cruz. Cristina le apuntó hoy por su forma coloquial de hablar con José López, el ex funcionario de su propio Gobierno, que Cristina intenta presentar como el padre de todos los males.

Angelo Calcaterra: Empresario. Primo de Macri. Solo por ese hecho y por estar vinculado al soterramiento del Sarmiento lo mencionó Cristina. Dijo que fue junto a Lázaro Báez a una licitación.

Marcelo Chancalay: Puntero macrista que tuvo un contrato laboral en Desarrollo Social de la Ciudad y que aparece en los mensajes entre Nicolás Caputo y José López. Cristina lo confundió con un jugador de Rácing. Después aclaró su error.

Jorge Sanchez Córdova: Banquero. Según Cristina dueño de Finansur. La vicepresidenta aseguró que desde esa financiera salieron dólares termo sellados que le encontraron a José López.

Daniel Angelici: Ex Presidente de Boca entre 2011 y 2019. Cristina lo menciona en el marco de la confusión con Chancalay y el jugador de Racing. Solo lo nombra para exponerlo por sus vínculos con Macri.

Héctor Magnetto: Empresario. CEO del Grupo Clarín. Cristina lo mencionó por sus visitas a Olivos para reunirse con Néstor Kirchner. Recordó el acuerdo entre ambos, sobre el que dejó un manto de duda previo a la firma de la fusión de Cablevisión y Multicanal.

Jorge "Corcho" Rodriguez: Empresario. Es mencionado por la vicepresidenta al mostrar mensajes en el que se lo nombra como gestor de trámites para el soterramiento del Sarmiento. Obra vinculada a la empresa Odebrecht, que confesó pago de coimas a funcionarios de Cristina, quienes el "Corcho" trabajaba.

Los políticos elegidos por Cristina, también tienen su listado:

José López: Ex Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Néstor y Cristina. La vicepresidenta lo acusó de ser macrista. Lo vinculó con todos los empresarios relacionados al ex Presidente. Dijo no tener ninguna duda de que los 9 millones de dólares que arrojó en un bolso al interior de un convento cuando era cercado por la policía pertenecían al macrismo.

Mauricio Macri: Ex Presidente. Cristina lo acusó de ser el armador de un sistema judicial relacionado a los servicios de inteligencia.

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón: Ex asesor jurídico de Mauricio Macri. Cristina lo mencionó por estar prófugo de la justicia. También por considerarlo el ideólogo de los nombramientos de Rosenkrantz y Rosatti en la Corte por decreto hasta tanto estuviera el acuerdo del Senado. Dijo además que junto a Macri creó lo que ella considera un sistema judicial paralelo.

Marcelo Villegas: Ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Lo mencionó para referirse a lo que el ex funcionario llamó la "Gestapo" de La Plata, por el supuesto espionaje a líderes sindicales.

Javier Iguacel: Actual intendente de Capitán Sarmiento. Ex interventor de vialidad durante la gestión de Macri. Lo mencionó por haber ordenado una auditoría en un solo distrito del país y haber hecho con ella una denuncia por cartelización de obra pública.

Elisa Carrió y Mariana Zuvic: La líder de la Coalición Cívica y la diputada que denunció en Santa Cruz los supuestos desmanejos de la obra pública fueron mencionadas por Cristina irónicamente como las "adalides de la lucha contra la corrupción". Las mostró en una foto junto a Rodríguez Simón, investigado por supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, hoy prófugo de la Justicia.