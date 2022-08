Patricia Bullrich 'amenazó' con dejar a Elisa Carrió afuera de Juntos por el Cambio

La tensión entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y una de las fundadoras de la coalición opositora y líder de la CC, Elisa Carrió, no para de crecer. En un nuevo capítulo de la interna en Juntos por el Cambio , Bullrich aseguró: " Si hay gente que no tiene que estar en JxC, lo discutiremos".

"Si hay gente que no tiene que estar en Juntos por el Cambio, se discutirá y lo analizaremos", planteó Bullrich esta mañana en Radio Rivadavia.

"En Juntos por el Cambio y el PRO hemos cerrado un capítulo. Es importante tener mecanismos institucionales y decir lo que uno piensa", dijo Bullrich intentado poner fin a la pelea desatada a raíz de los dichos de Elisa Carrió en Twitter.

"No sé qué significa 'yo no miento más'. Yo no oculto nada . No miento en aquello que significa el encuadre político e ideológico de Juntos por el Cambio", aseguró la presidenta del PRO.

Patricia Bullrich sentó su posición tras los cuestionamientos a la dirigente de la Coalición Cívica y explicó el perfil que para ella debe tener el PRO: "republicano, democrático y de un capitalismo sin amigos".

"A mi no me asusta la verdad. Lo importante es que entendamos la dirección estratégica de Juntos para cambiar la Argentina. Si hay gente que no tiene que estar en JxC, lo discutiremos . En las PASO veremos qué cambios hay que hacer", indicó Bullrich.

La exministra de Seguridad resaltó que en las elecciones PASO se dirimirá el perfil que tiene que tener Juntos por el Cambio y criticó a Martín Lousteau y a Facundo Manes por haberse mostrado con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

"En Córdoba tenemos nuestra fuerza política, con personas que ganaron la última elección que son Juez y de Loredo, y hay muchos dirigentes que van a ver a Schiaretti en la misma tierra en la que nosotros tenemos que competir. Y si vamos a competir, ¿vamos a apoyar a nuestro candidatos a fondo o en la cara vamos a ir a ver al gobernador", cuestionó.

Por último, reivindicó las diferencias en el interior Juntos por el Cambio: "Somos una coalición llamada a traer diferencias, porque el verticalismo partidario no existe más. Somos una coalición que va a dirimir el perfil, y el perfil que yo creo que tiene que tener el PRO es republicano, democrático, de un capitalismo sin amigos y que se anime a generar un cambio".