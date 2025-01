El último chat entre Macri y Milei y las encuestas que confirman la ofensiva amarilla

Cerca de Mauricio Macri confirmaron que después del intercambio de chicanas con Javier Milei por la posible unidad entre el PRO y LLA para las elecciones legislativas, hubo un intercambio de WhatsApp. Había trascendido que la conversación digital había sido con Santiago Caputo, pero fue directamente con el Presidente.

Sucede que "e l Gobierno siempre responde con agravios a Mauricio y al PRO y lanzan una sucesión de excusas que dan a entender que el interés de trabajar juntos no es genuino" , dijo un exfuncionario nacional, muy allegado al expresidente. Y agregó: "esto proviene de las 2/3 partes del Triángulo de Hierro, como lo llaman ustedes", diferenciando al Presidente de Karina Milei y Santiago Caputo.

En realidad, es Milei el que habla de "Triángulo de Hierro", un sistema de conducción política inédito, que no es precisamente vertical, porque tanto su hermana como el joven asesor, tienen libertad de acción, no necesitan pedirle permiso al Presidente. Y cuando hay alguna disputa, es siempre entre Karina y Santiago. En esos casos, el rol de Milei es mediar entre ellos para que la sangre no llegue al río. Es que solo es el Presidente. Como se sabe, la secretaria general es "El Jefe". Los demás ministros son de palo.

Por su lado, el asesor tiene saberes que lo distinguen en la construcción de una legitimidad que lo asemeja al ya popularizado personaje del libro El mago del Kremlin, la novela de Giovanni Da Empoli. Talento o capacidad técnica para la batalla cultural, una de las tres autopistas que Milei considera imprescindibles para gobernar, según declaró en Davos a la agencia de noticias Bloomberg. Las otras dos son la batalla económica y la batalla política. Su estrategia está a la vista.

Nada más alejado al modelo de Macri. Siempre trabajó en equipo, aunque nadie dudaba que era el jefe. En estos tiempos no tiene ningún látigo para imponerse y necesita consensuar más de lo que está acostumbrado con los gobernadores y cabezas políticas del partido que preside, léase Ignacio Torres, Rogelio Frigerio, Jorge Macri, Cristian Ritondo o Diego Santilli, por dar algunos nombres cruciales.





¿Habrá o no acuerdo entre LLA y el PRO?

Dicen en el PRO que "nadie está hablando de acuerdos electorales sin antes sentarse a definir una hoja de ruta" con LLA. Empiezan a hablar más claro. "No hay ninguna conversación en relación a un acuerdo. En estas condiciones, hoy, en un 95% el PRO irá por su cuenta en las elecciones legislativas", aseguran. No es seguro que lo mismo piensen en otras zonas del PRO, pero Macri ya no duda: "No hay una verdadera intención del Gobierno. Es una pantalla, fuegos artificiales. Es difícil que suceda. Hoy no lo vemos".

Todo indicaría que la estrategia que definió el jefe de Gobierno de la Ciudad es la que convenció a Mauricio Macri. Luego de un año de esperar por un acuerdo en el distrito, Jorge Macri se decidió a romper con LLA y diseñar un camino propio que empezó con la decisión de adelantar las elecciones, que bien podrían ser el 18 o 25 de mayo si el PRO logra suspender las PASO y en julio si no lo logra, previo paso por primarias en abril.

El plan de los amarillos porteños continúa con la instalación de una agenda alternativa, de corte netamente local, con alto perfil del líder porteño y una impronta acorde a lo que históricamente representó el PRO, liberal en lo económico y respeto a las instituciones, lo que podría ser leído como de centroderecha. Termina con un despliegue de conversaciones políticas con todos los sectores, "y cuando decimos todos, decimos todos", que podrían redundar en alianzas, complementaciones o acuerdos puntuales. O en nada, "ver en qué anda cada uno".

"En LLA son maltratadores seriales y no cumplen ningún acuerdo", se quejan, y trabajan a destajo para blindar CABA de la avanzada mileísta, que viene con la amenaza de derrotar al PRO donde nació y logró sobrevivir, aún en las peores coyunturas desde que llegó al poder, en 2007.





La estrategia de Jorge Macri en las elecciones 2025

Para reafirmar su liderazgo, en Uspallata (sede del Gobierno de la Ciudad) aseguran que el jefe de Gobierno mide más que Milei. Y ante la insistencia de El Cronista, que pidió ver las encuestas que tienen, difundieron un informe con un promedio de tres firmas con "evaluación favorable sobre el estado general de CABA que creció 5 puntos de agosto a diciembre, con 6 de cada 10 encuestados que valoran la gestión", entre otras conclusiones.

En ese promedio, la imagen positiva de Jorge Macri llega al 53,1% mientras que la de Javier Milei se encuentra en 51,2%. Por su parte, la gestión tiene un 55,1% de imagen positiva contra 43,8% que tiene la imagen negativa. Se trata de un promedio de los estudios de Isonomía, Poliarquía y Aresco , tres consultoras que vienen trabajando con el Gobierno de la Ciudad desde 2024.

La nueva incorporación del equipo del jefe de Gobierno fue la Antoni Gutiérrez Rubí, el catalán que no tuvo mucha suerte con los candidatos para los que trabajó en Argentina, pero sí en otros países. La mesa chica de Uspallata (Jorge, el Jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, el asesor Fernando De Andreis, la vocera Laura Alonso y el secretario de Medios Gustavo Gago) se reúnen con él por lo menos una vez por semana, por zoom o en forma presencial, porque el experto en comunicación está viajando mucho a Buenos Aires para esta nueva consultoría.

También había trascendido que Federico Di Benedetto, funcionario principal y estratega de Horacio Rodríguez Larreta se había sumado al equipo, pero todos los negaron en Uspallata. Incluso él mismo, que ahora tiene una consultora. "Me consultan sobre algunas cuestiones y les doy mi punto de vista. Solo eso", aseguró.

A los gobernadores de Chubut y Entre Ríos no les pasó desapercibido que el presidente del PRO está enfocado en defender la Ciudad que lo vio nacer a la política. Tanto, que hasta evalúa la posibilidad de ser candidato en las legislativas si ayuda en la estrategia, lo que definitivamente no tenía previsto.

En el PRO dicen que "finalmente, el único que se fue a LLA es Diego Valenzuela. (Luis) Juez nunca fue del PRO y hasta Patricia (Bullrich), que es funcional a Milei, sigue siendo del PRO y a LLA no se fue. No veo que Cristian (Ritondo) se vaya, aunque tiene excelentes vínculos con Milei, Caputo y Sebastián Pareja. Fuera del PRO su precio baja, lamentablemente. Tampoco a Diego (Santilli) le conviene irse, salvo si encabeza la lista, lo que nadie ve posible".

Mientras tanto, Presidente y ex siguen hablando cada tanto, se llevan bien desde lejos y les gusta conversar, pero vienen de dos culturas políticas distintas.