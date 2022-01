Líderes del peor ranking: Venezuela y la Argentina, los dos países en los que el salario mínimo está más lejos de cubrir la canasta básica

La Argentina y Venezuela son los países peor ubicados en el ranking de poder adquisitivo de sus respectivos salarios mínimos. Un estudio realizado por Bloomberg destaca que en la actualidad ambas naciones son las de peor ubicadas si se mide el ingreso mínimo en relación con la canasta básica.

"La escalada de la inflación en América latina desde el comienzo de la crisis del Covid-19, así como otras alteraciones de la economía provocadas por la situación pusieron presión sobre los aumentos de los salarios mínimos en la región ", explica el informe.

En Venezuela el salario mínimo integral en Venezuela es de 10 bolívares digitales, lo que representa u$s 2,18 de ingreso al mes, de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros ubicaba el precio de la Canasta Alimentaria en Caracas en u$s 340,21 para el mes de octubre. En ese sentido un venezolano requeriría 156 salarios mínimos para comprar una canasta básica.

Actualmente, con u$s 2,18 al mes, un venezolano puede adquirir 500 gramos de pulpa de carne molida o un solo muslo de pollo . En el caso del cartón de huevos, también un medidor de hiperinflación en Venezuela, el venezolano podría adquirir solo una docena de este producto con todo su pago mensual.

Argentina

En el caso de la Argentina, el salario mínimo de $ 31.938, apenas por encima de la canasta básica alimentaria de $ 31.724, que evita caer en situación de indigencia. En cambio, se necesitan más de dos ingresos mínimos para cubrir la canasta total de $ 73.918, a partir de la que un hogar de dos adultos y dos niños deja de ser pobre .

"El salario mínimo en Argentina se ubica en la actualidad en $ 31.938, que al cambio oficial da unos u$s 310. Pero al tomar como parámetro el dólar paralelo, la cifra desciende a u$s 155 ", detalla Bloomberg.

Desde el 21 de marzo del 2018 el salario mínimo en Perú asciende a 930 soles mensuales, que equivale a un aproximado de u$s 233,4. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI), el salario mínimo del país no alcanza para pagar una canasta básica familiar, dado que esta asciende a 1440 soles mensuales .

En Ecuador, el salario mínimo este año es de u$s 425 en 2022. En ese país el costo de una canasta básica familiar (de cuatro miembros) es de US$715, por lo que al menos dos personas deberían cobrar un salario mínimo para poder afrontar el costo de estos productos y servicios para una familia .

Chile



Desde el 1 de mayo de 2021, el salario mínimo en Chile es de 337.000 pesos chilenos, unos u$s 395,98 para las personas entre 18 y 65 años, mientras que el ingreso mínimo para aquellos que no están en ese rango etario es de $251.394. Según el ministerio de Desarrollo Social chileno, una canasta básica alimentaria para una persona tiene un costo de 50.071 pesos chilenos, por lo que un salario mínimo alcanza para costear 6,7 de ellas .

En Brasil, el valor del salario mínimo en Brasil en 2022 es de 1212 reales, frente a los 1100 reales del año anterior. En dólares, el valor sería de u$s 214. Para las remuneraciones vinculadas al salario mínimo, los valores de referencia diarios y horarios serán de R$ 40,40 y R$ 5,51, respectivamente.

Colombia empezará el 2022 con buenas noticias. El incremento del salario mínimo en Colombia para el 2022 es el más alto en el país en los últimos 40 años en términos reales y se ubicará en un $1 millón de pesos colombianos, unos u$s 244,41 (tomando un tipo de cambio de 4.064,83 pesos por u$s1). Sin embargo, se mantendrá por debajo de los salarios mínimos actuales de países de la región como Uruguay, unos u$s 406; Paraguay, unos u$s 335 y Bolivia, unos u$s 314. Teniendo en cuenta los datos de la Canasta Básica Alimentaria del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el salario mínimo actual alcanzaría para dos canastas básicas alimentarias, sin tener en cuenta otros bienes esenciales como vivienda o servicios públicos.

En Panamá



Por último, Panamá iniciará la segunda quincena de enero con nuevos aumentos al salario mínimo. Panamá tiene dos regiones principales para el salario mínimo, así como varios segmentos. Sin embargo, el rango va de u$s326,56 para empleados de pequeñas empresas y de u$s403 para los de la gran empresa. De acuerdo con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), los costos de la canasta básica más baja oscilan entre u$s253,66 y u$s260,71. El más alto alcanza los u$s318. En este sentido, con un salario mínimo está garantizada por lo menos una canasta básica.

México tiene un salario mínimo de 172.87 pesos diarios para este 2022. Con el salario mínimo general, que en 2022 es de 172.87 pesos diarios y de 5258.12 pesos mensuales, unos US$256 (tomando un tipo de cambio de 20,51 pesos por US$1), las personas podrán aumentar el consumo de algunos productos básicos pero no para adquirir otros productos de primera necesidad como gas doméstico.