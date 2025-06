Liberaron a Juan Grabois: qué dijo al recuperar la libertad

El dirigente Juan Grabois recuperó esta mañana la libertad tras ser detenido ayer, acusado de intrusar el Instituto Juan Perón, que el Gobierno decidió cerrar.

Al salir de su lugar de detención, en Villa Lugano, Grabois sorprendió con sus declaraciones, al mostrarse, irónicamente, agradecido a Patricia Bullrich por ser testigo de lo que describió como condiciones penosas en las que trabaja el personal policial de la comisaria donde estuvo alojado toda la noche: "Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes", expresó.

De buen humor, el dirigente continuó con sus declaraciones haciendo alusión a que, en diciembre de 2001, en el contexto de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, también estuvo detenido. Pese a lo cual, horas después, no solo que fue liberado como ahora, sino que a las pocas horas el gobierno que lo había mandado a detener, cayó, dentro del cual estaba la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los dardos de Grabois estuvieron dirigidos a Patricia Bullrich

A lo largo de su descargo, Grabois insistió en que no existió delito alguno y que la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón fue una manifestación pacífica para evitar el vaciamiento de un lugar emblemático para la memoria histórica del peronismo. "Lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes que estábamos reclamando el derecho a la memoria histórica", afirmó. Y apuntó directamente contra el Gobierno nacional: "Están sellando archivos, metiendo estatuas de Perón y Evita en bolsas mortuorias. Eso es lo que están haciendo. Y lo hacen porque quieren borrar la historia de un pueblo".

El dirigente también relativizó la versión oficial que indicaba que cuatro efectivos policiales habían sido retenidos por los militantes. "Ofende la inteligencia de cualquier ser humano que digan que cuatro policías estuvieron secuestrados por un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales", sostuvo.

Respecto a su detención, Grabois trazó un paralelismo con los hechos ocurridos en diciembre de 2001. "La última vez que estuve tanto tiempo en una comisaría fue el 20 de diciembre de 2001, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. También era un gobierno de persecución. ¿Quién era la ministra? Patricia Bullrich. Entré una tardecita y a la madrugada del día siguiente ese gobierno ya no existía. Este también va a terminar", advirtió.

Sobre las condiciones edilicias y laborales que observó durante su detención, el referente del Frente Patria Grande volvió a mostrarse irónico. "He estado en lugares muy jorobados en mi vida, pero ver cómo hacen trabajar al personal policial fue una gran experiencia. Oficinas sin calefacción, llenas de ratas, computadoras del año 84. Es todo manual. Cuando sea presidente, voy a cambiar eso", señaló.

También se refirió al rol de la ministra Bullrich en el operativo: "Ella los va a pagar, pero lo va a pagar muy caro. Yo estoy acá con mis compañeros. El día que yo me muera, me van a acompañar. A ella, cuando salga después de los largos años que le van a tocar en prisión, no la va a estar esperando nadie".

Por qué el Gobierno cerró el Instituto Juan Perón

El Gobierno nacional, por su parte, argumentó el cierre del instituto con números: según el Ministerio de Capital Humano, el organismo contaba con 20 empleados y un gasto anual superior a los 400 millones de pesos. Para Grabois, ese argumento es apenas una excusa. "Podrían hacer un montón de otras cosas. Transferir el instituto a la Ciudad, al PJ, a la CGT. Lo que quieren es venderle la propiedad a Irsa. Es una propiedad muy valiosa. Esa es la verdadera razón", denunció.

En sus declaraciones, Grabois también apuntó contra Sandra Pettovello, a quien calificó como "efectivamente una delincuente". "Está imputada en la causa de los alimentos. Yo soy abogado en esa causa. También soy querellante en la causa de Libra. Este gobierno mucho no me quiere. Y la verdad, es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida: tener enfrente a esta mierda de gente. Eso me llena el corazón", expresó.

Finalmente, en medio de críticas al financiamiento de medios de comunicación y a supuestos pagos con fondos públicos, Grabois se refirió a la posible reubicación de los archivos del Instituto Perón en dependencias oficiales. "Dicen que van a trasladar todo al Archivo General de la Nación y a la Biblioteca Nacional. La pregunta es por qué no puede estar el Archivo de Perón en la casa donde vivieron Perón y Evita, que fue una residencia histórica y es Monumento Nacional", cerró.

Grabois concluyó su intervención reiterando que su detención no lo amedrentó. "Vamos a venir una, dos, cinco, quince veces, todas las veces que sea necesario. Lo que no nos pueden sacar es la bandera argentina", aseguró antes de retirarse acompañado por sus militantes.