Ley de Financiamiento Universitario: Diego Santilli anticipó su voto y soltó una bomba dentro del PRO

El diputado del PRO, Diego Santilli, reafirmó su postura de sostener el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, durante una entrevista en el programa "Si pasa, pasa" de Radio Rivadavia. El legislador dejó en claro que no cambiará su posición, a pesar de las divisiones que se perfilan dentro del bloque en relación a este tema. "Nosotros ya fijamos nuestra posición como PRO hace dos meses", recordó Santilli, subrayando que las razones que llevaron al partido a oponerse a la ley permanecen intactas. "Yo no puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano", sentenció.

La ley de financiamiento universitario, que fue vetada por el presidente Javier Milei tras su aprobación en el Congreso, generó tensiones dentro del PRO, donde algunos legisladores evalúan votar a favor de la ley y en contra del veto. Sin embargo, Santilli se mostró firme al respecto. "Con todos los argumentos que expusimos en su momento, defendimos el equilibrio fiscal y el financiamiento universitario. No podemos embanderarnos en cualquier lugar", afirmó el diputado.

En la entrevista, Santilli también fue interrogado sobre la posibilidad de que su postura no prevalezca en la reunión de bloque del martes previo a la sesión del miércoles. En respuesta, sostuvo que su posición está fijada y que buscará sostenerla dentro del bloque, aunque no descartó la posibilidad de pedir "libertad de acción" si su visión no fuera la que se impusiera en la reunión. "Yo tengo mi posición fijada porque la fijé hace dos meses. Me parece que uno no puede perder la coherencia en lo que dice", enfatizó el legislador.

Este posicionamiento de Santilli contrasta con la decisión de otros miembros del PRO que ya manifestaron públicamente su intención de votar en contra del veto. Tal es el caso de Álvaro González, otro legislador del bloque, quien recientemente expresó su apoyo a la ley vetada argumentando que "el acceso al conocimiento es la oportunidad que tienen los más vulnerables para salir de esa situación". Estas diferencias en el seno del PRO reflejan el desafío que enfrenta el bloque, que en los últimos días mostró signos de fractura respecto a cómo proceder en la sesión del miércoles 9.

El bloque de diputados del PRO, compuesto por 38 legisladores, juega un rol clave en la suerte de la ley, ya que sus votos serán decisivos para determinar si el veto presidencial se mantiene o no.

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri mantiene una postura ambigua sobre este tema, según trascendió en reuniones con senadores del partido. Macri destacó que la educación pública es una de las "banderas" del PRO, lo que refleja una postura que podría influir en algunos legisladores para oponerse al veto. Este contexto añade una capa de complejidad adicional a las discusiones que se llevarán a cabo dentro del PRO en los próximos días, con la sesión del miércoles como el punto culminante.

En cuanto a Santilli, su decisión parece inamovible. "Sostener el veto", insistió una y otra vez durante la entrevista, asegurando que su postura no responde únicamente a una orden del gobierno sino a una convicción propia y del bloque que representa. "Nosotros, hace dos meses, no votamos la ley, sosteniendo nuestros principios centrales", concluyó el diputado, reafirmando su compromiso con la coherencia política y la responsabilidad fiscal.