Ley de Envases: Fuerte rechazo del sector empresarial

Empresarios y especialistas expresaron su rechazo a la ley de envases que impulsa el oficialismo, cuyo punto más cuestionado es la creación de una Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (Tarep). En un seminario organizado por Juntos por el Cambio, alertaron que, de sancionarse el proyecto que busca la gestión ecológica de los envases, habrá aumento de precios y advirtieron que el fin de la iniciativa es "recaudatorio" y que "va a terminar en la Justicia".

Pasadas las 12, en el Anexo de la Cámara de Diputados, se puso en marcha un seminario impulsado por el diputado del PRO Luciano Laspina para debatir sobre los efectos de la Ley de Envases que impulsa el Frente de Todos que, entre otros ítems, crea una tasa de hasta el 3% del precio mayorista de venta.

Durante el debate, Oscar Faranda , de la UIA, fue el primero en exponer y, luego de cuestionar que la iniciativa -que ya fue dictaminada y que está lista para ser votada en el recinto- no haya pasado por la Comisión de Industria, enumeró una serie de principios que deberían estar incluidos en la ley.

En este sentido, consideró que "no puede no tener la posibilidad de opinar" el sector privado. Es que, la iniciativa redactada por el Ejecutivo deja exclusivamente en manos del Estado la gestión de los envases mientras que Faranda propuso que debería establecerse un sistema "mixto".

Además, el referente de la UIA cuestionó que el proyecto del Frente de Todos no cultiva la cultura de separación de la basura de origen y señaló: "Todos los consumidores tenemos responsabilidad".

El encuentro contó con la presencia de los jefes de bloque de Juntos por el Cambio.

A propósito de la gestión de los envases, el representante de la UIA remarcó que no debe limitarse a las cooperativas, sino que también se debería incluir al sistema privado en la gestión de los envases.

Contradicción

"No estamos de acuerdo con crear un nuevo impuesto", sintetizó Florencia Canzoneri , directora Ejecutiva de Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa) al comienzo de su alocución, para luego subrayar que el proyecto de ley "no crea una tasa", sino un impuesto porque "no hay una contraprestación". En este sentido, remarcó que "la actual carga tributaria ya es del 50% para la industria de bebidas".

Asimismo, la directora Ejecutiva de Cadibsa señaló que la medida incurre en una "contradicción" con el congelamiento de precios que impulsó el propio oficialismo -que rige hasta el 7 de enero.

De paso, Canzoneri remarcó que el proyecto tampoco incluye incentivos para el cuidado del medioambiente para luego advertir que son apenas cuatro los países que aplican un impuesto a los envases. En este punto, aseguró que mantuvo conversaciones con empresarios de Ecuador, uno de esos cuatro países (junto con Rusia, Hungría y Sudáfrica), y que "están muy preocupados" por los efectos de la ley -que es similar a la que busca sancionar el oficialismo- además de que "no hay recuperación" de los envases.

En representación de la industria farmacéutica y como autoridad de la UIA también expuso Eduardo Franciosi , quien aseguró que desde el Ministerio de Salud de la Nación no estaban al tanto que, con la sanción de la Ley de Envases, se produciría un aumento en los precios de medicamentos.

Los radicales Cornejo, Benedetti y Cano durante el seminario.

"Necesitamos bajar impuestos, no subir", sintetizó el empresario, para luego alertar que la Tarep impactará sobre la estructura de costos y que tiene un "fin recaudatorio". Asimismo, coincidió con Canzonieri al señalar una "contradicción" por parte del Gobierno, desde donde "piden congelamiento de precios y a los pocos días se anuncia un nuevo impuesto".

A su turno, la directora Ejecutiva de la Copal, Carla Martin Bonito , advirtió que "no hay margen para nuevos impuestos", además de considerar que "hay que sacarle el pie a la producción de encima".

"Es como agregarle un mes a la inflación", advirtió a su turno el economista Fausto Spotorno, otro de los convocados por Laspina para exponer en el seminario.

Sobredosis de impuestos

Ricardo Paolina , del Estudio Lisicki, Litvin y Asociados advirtió que en la Argentina existen "severos problemas fiscales" en torno al sector privado, además de que una "clara sobredosis de impuestos" , lo que, aseguró, genera "desánimo para invertir", que se traduce en mayor desempleo.

Más adelante, Paolina advirtió que de sancionarse, la Ley de Envases terminará en la Justicia al señalar que la Tarep no es una tasa sino un impuesto y que, de hecho, existen varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indican que "el cobro de tasas debe responder a una contraprestación".

En este sentido, se preguntó: ¿Cuál es la contraprestación que recibe la empresa (por el pago de la Tarep)?, para luego afirmar: "Estamos en presencia de un impuesto, lisa y llanamente".

"Ruego a los señores legisladores que no sigan aprobando impuestos de estas características", remató Paolina.

Una trampa

Del seminario participaron los jefes de bloque de Juntos por el Cambio Juan Manuel López (Coalición Cívica), Cristian Ritondo (PRO) y Mario Negri (UCR), además del presidente de la UCR Alfredo Cornejo, además de diputados de los tres bloques.

El objetivo del encuentro organizado por el diputado Laspina fue expresar el rechazo a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo y que va a contramano de una de las promesas que hizo la oposición durante la campaña: "No vamos a votar la creación ni suba de ningún impuesto" .

Negri alertó que el proyecto esconde "una trampa".

"El proyecto esconde una trampa", advirtió Negri al inicio del encuentro, para luego considerar que la naturaleza de la iniciativa es "resolver fiscalmente" lo que el Gobierno no puede resolver económicamente. Esa trampa, para el cordobés, es la creación de un nuevo impuesto que "va a recaer sobre el consumidor".

Asimismo, el radical alertó que lo recaudado a través de la Tarep quedará en manos de un funcionario "que lo va a usar discrecionalmente". "No vamos a votar un impuesto más y menos encubierto", remató Negri.