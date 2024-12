Broda elogió el plan económico de Milei pero habló de tres fragilidades: cuáles son

El economista Miguel Ángel Broda, director ejecutivo del estudio que lleva su nombre, compartió su mirada sobre el desarrollo de la gestión de Javier Milei y enumeró "tres fragilidades" del plan económico del Gobierno.

Entre esos puntos, el reconocido consultor apuntó contra el atraso cambiario sumado a la falta de reformas estructurales y la forma en la que el Gobierno está llevando a cabo la apertura de la economía.

"No podemos confundir una mera desregulación con una reforma en serio de la economía ya que Argentina necesita sacar los impuestos distorsivos si queremos volver a los 25 puntos de presión impositiva", sostuvo.

Las tres fragilidades sobre el programa económico de Javier Milei, según Miguel Ángel Broda



En una entrevista por Canal 26, Broda enumeró los tres factores que, según el economista, son los problemas más urgentes que debe resolver el Gobierno.

"Yo veo tres fragilidades muy importantes: Primero, el tipo de cambio real. No se puede abrir la economía con un dólar regalado", cuestionó.

Acto seguido, advirtió: "Lo hicimos con Martínez de Hoz y así nos fue. No hay que matar gente y empresas durante la apertura. Sufrirán los conurbanos donde están las fábricas que sustituyen importaciones. Hay que preparar una economía cerrada (para) que sea una economía abierta".

Como segundo punto, el especialista criticó que "el Presidente solo puede gobernar por decretos y vetos". "Ese límite del sistema implica hacer acuerdo con lo indeseable", reparó.

Y agregó que con Milei "no ha habido reformas estructurales en Argentina" hasta el momento. "No está la reforma provisional, no está la reforma laboral, no está la reforma tributaria y de coparticipación, no está la reforma de una adecuada apertura económica", puntualizó.

A pesar de admitir estas fragilidades en el programa económico, Broda aclaró que "el resultado del plan de Milei está funcionando".

"Ahora, en mi vida profesional, a 10 u 11 meses de gobierno, yo nunca vi que podemos estar en el punto de inflexión de la decadencia. Argentina es una máquina de hacernos pomada, no estoy seguro que va a tener éxito, pero al lado de las otras experiencias que tenemos, esta tiene probabilidad de tener éxito", finalizó.