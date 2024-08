Las empresas que "no la ven": cuántas mantienen inversiones postergadas

Durante toda la semana, tanto el presidente, Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo, destinaron gran parte de su tiempo a hablarles a los empresarios directamente. El mensaje que más se repitió fue el llamado a invertir.

"Yo no digo quién tiene que invertir, no soy socialista, lo tienen que hacer ustedes. Háganlo", afirmó Milei en el Council of the Americas. Además de ese encuentro, el Presidente participó en el Congreso de Inversiones Inmobiliarias.

En la misma línea, Caputo también llamó al empresariado a invertir durante una exposición en la Bolsa de Cereales: "La sumatoria de sus acciones individuales es lo que va a definir esta recuperación que inexorablemente se va a dar, sea más o menos rápida. Lo que ustedes hagan cambia todo". Lo mismo hizo cuando estuvo en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

¿Qué harán las empresas?

En este contexto de pedido de inversiones, la Fundación Observatorio PyME publicó un informe desalentador, titulado "Ánimo inversor y proyectos frenados en las PyME".

"Entre octubre de 2023 y abril de 2024 se observó una mejora importante en la confianza empresarial, que no necesariamente se traduce en inversión", dice el informe de la entidad fundada por el Grupo Techint, que preside Paolo Rocca.

En cuanto a las perspectivas, en la industria manufacturera, 4 de cada 10 empresas no invirtió ni invertirá en 2024, y solo 1 de cada 10 aumentará sus inversiones. Así, el volumen se reducirá un 3%.

Más favorable es el panorama en las PyMEs de software y servicios informáticos: 2 de cada 10 aumentarán las inversiones y la mitad mantendrá el nivel de 2023, lo que resultará en un aumento de las inversiones del 2%.

En cuanto a proyectos frenados, un tercio de las PyMEs manufactureras (el 29%) tiene proyectos de inversión detenidos, mientras que en las empresas de software el porcentaje es del 19%. En cuanto a los motivos, el informe señala la "incertidumbre macroeconómica" y la falta de financiamiento.