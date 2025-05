Campaña sucia, las sospechas en LLA y el mapa que mira el PRO: la pulseada detrás de la elección

Después de todas las especulaciones de la previa, llegó la hora de la verdad en las elecciones en CABA. Y cuando todo parecía encaminado hacia una jornada sin sorpresas, una jugada de "campaña sucia" con un video falso de Mauricio Macri pidiendo el voto por Manuel Adorni sacudió el tablero político y se viralizó en redes sociales. La operación anónima -con todas las huellas del círculo de Santiago Caputo- volvió a encender la expectativa en torno al duelo soterrado que atraviesa esta elección.

Este domingo no habrá una sola votación, sino muchas al mismo tiempo. Porque aunque los 2,5 millones de personas habilitadas definirán la composición de las 30 bancas en juego en la Legislatura porteña, lo que está en disputa va mucho más allá de lo estrictamente local.

El temporal de las últimas 48 horas, con consecuencias desastrosas en varios puntos del conurbano bonaerense, coincidió con el comienzo de la veda y sumó un clima de tensión que recién se apagó en la agonía de la tarde del sábado.

Fue entonces cuando cuentas orgánicas de Las Fuerzas del Cielo -incluyendo la atribuida al propio asesor presidencial y otras aliadas como la de Daniel Parisini, "Gordo Dan"- comenzaron a difundir el video deepfake de Macri. En poco más de un minuto, el falso expresidente anunciaba que el PRO daba un paso al costado para concentrar el voto en La Libertad Avanza (LLA).

El PRO no tardó en reaccionar: compiló pruebas de la violación a la veda y presentó una denuncia por campaña sucia e inducción al voto mediante engaño, firmada por sus apoderados Ezequiel Jarvis y Matías Giampaolo, invocando el artículo 140 del Código Electoral.

" Es un escándalo lo de hoy ", se descargó en privado uno de los armadores del partido. La jefa de campaña, María Eugenia Vidal, eligió la vía pública: posteó una foto de Javier Milei con Cristina Kirchner durante el traspaso de mando y escribió: "Cómo empezó, cómo va". Horas después, circuló otro video fake, esta vez con una falsa Silvia Lospennato.

%uD83D%uDD34 AHORA:



%uD83D%uDEA8 En medio de los rumores, salió Lospennato a confirmar la baja de su candidatura %uD83D%uDEA8 pic.twitter.com/UO23PrQoFa — El gordo edición (@GordoEdicion) May 18, 2025

La maniobra logró su objetivo: descolocar al PRO en la antesala del comicio. " Qué vergüenza hacer campaña sucia la noche antes de la elección. El PRO no era así. Qué decepción. No queda otra que votar a Adorni ", posteó una de las cuentas cercanas a Caputo. El mensaje cerraba con un tiro por elevación, en otro tuit: " Parece que no les gusta tanto la libertad de expresión ".

También Agustín Laje, ideólogo de la Nueva Derecha, se plegó al boomerang contra Vidal", mientras las mismas cuentas que habían difundido el mensaje minimizaban su impacto tomándoselo en chiste.

La demanda presentada ante la Justicia por el PRO cita a varias de ellas como parte de una " maniobra (que) tiene un único objetivo evidente: desinformar y manipular al electorado, generando confusión e induciendo al cambio de voto, con un impacto particularmente grave por tratarse de la víspera de la elección ".

MAURICIO MACRI ES UN PATRIOTA https://t.co/4LLMm3OLSv — DAN (@GordoDan_) May 17, 2025





Cábalas, internas y lectura estratégica

Desde el entorno de Karina Milei -referente central del oficialismo libertario- se desentendieron del operativo, e incluso lo miraron con escepticismo. "¿ Quieren favorecer a Manuel o embarrar la cancha todavía más ?", deslizó un funcionario a este medio con la imagen presente del último cruce entre la facción romana y las huestes violetas en el cierre de LLA en Parque Mitre, bajo la sombra de presuntos militantes rentados a quienes no les cumplieron.

Como la mayoría de los candidatos, Adorni planeaba pasar el sábado en casa, con vino y películas como Volver al futuro o El Padrino. Pero las internas libertarias no se toman descanso. Mientras el círculo de Karina y el propio "Jefe" se atribuyó públicamente el buen resultado electoral de LLA en provincias como Chaco o la capital de Salta hace una semana, desde el equipo de Caputo se encargaron de remarcar en la semana que la estrategia de acople selectivo con oficialismos locales fue diseñada por el asesor presidencial.

Gracias a los salteños, jujeños y chaqueños por el mensaje que nos dejaron hoy.@JMilei me encomendó una misión clara: llevar la antorcha de la libertad a cada rincón del país. Y no vamos a frenar. Lo vamos a hacer con la convicción de que este es el único camino para sacar a la... — Karina Milei (@KarinaMileiOk) May 12, 2025

De hecho, Las Fuerzas del Cielo había enviado a sus propios representantes tanto a Salta como a Jujuy, donde LLA desplazó al peronismo del segundo lugar.

Algo similar ocurre en esta elección. Nadie duda que Adorni es un hombre de confianza de Karina dentro del Gobierno pero en el círculo del "Mago" sostienen que la candidatura del vocero también es obra suya porque fue quien convenció a la hermana presidencial que Adorni era el nombre más competitivo. " Él le dijo que había que nacionalizar la discusión. Que con Marra jugando, necesitábamos a alguien completamente identificado con Milei y sin margen de ambigüedad ", explicó a El Cronista una fuente cercana al estratega.

Siempre acorde a esa versión, Karina aceptó, aunque con reservas: no quería perder a un funcionario clave. Pero tampoco podía regalar nada electoralmente. Así se armó una mesa de coordinación estratégica con reuniones dos veces por semana entre ella, Caputo, Adorni y su equipo. La jefatura de campaña recayó en Pilar Ramírez, mano derecha de Karina, porque al igual que Darío Wasserman, presidente del Banco Nación y esposo de Pilar, mantienen buen vínculo con Manu Vidal, del equipo de Caputo .

En simultáneo, para el resto de las y los candidatos también fue una previa distendida, hasta el golpe del último deepfake. Ramiro Marra entrenó, paseó al perro y pasó tiempo en familia. Horacio Rodríguez Larreta organizó su clásico desayuno de cábala en La Biela para hoy, antes de ir a votar a la Facultad de Derecho. Y desde el PRO ultimaban la convocatoria a los primeros siete candidatos de la lista a otro café notable: el Tortoni.

Leandro Santoro, por último, eligió un bajo perfil: desayuno con su madre y almuerzo con amigos, como suele hacer en cada elección.





El "mapa electoral" de PRO: por qué hablan de "final abierto"

En el PRO saben que esta no es una elección más. "No va a ocurrir la catástrofe que quiere LLA. La meta política real ya se cumplió: mantener al PRO en pie" , aseguró uno de los referentes del partido en diálogo con este medio. Y ello fue apenas unos minutos antes de que todo estallara otra vez. Aunque el peronismo podría ganar algunas bancas más, la disputa de fondo para los amarillos sigue siendo con los libertarios, ahora más que nunca. Y el final es abierto, dicen convencidos, pese a que en LLA quieren instalar la idea contraria.

Un encuentro reservado del PRO el viernes en el Central Park de Barracas sirvió como cierre interno para los dirigentes y la militancia cuando ya regía la veda. Aunque era un espacio pensado para distenderse, Vidal aprovechó para marcar tareas de cara a una jornada en la que el partido se juega más que bancas: se juega su rol futuro.

Porque en realidad no hay una sola batalla. Cada fuerza tiene su propio objetivo:

LLA quiere completar su avance sobre el PRO, y consolidar una transición iniciada el 10 de diciembre de 2023 , cuando comenzó a considerarse no solo una fuerza nacional, sino capaz de disputarle su bastión al macrismo.

El peronismo busca recuperar presencia en un territorio históricamente esquivo, que no pisa con fuerza desde la elección de Aníbal Ibarra en 2003.

El PRO, mientras tanto, enfrenta su reto más complejo: aún ganando puede perder, y aún perdiendo puede sobrevivir. Fragmentado y con pocas chances de salir primero, su desafío es simbólico: demostrar que sigue vigente en su bastión original.

En este marco, cada fuerza buscará moldear la lectura del resultado a su favor. Porque aunque se vota en la Ciudad, la proyección nacional es inevitable. Como señaló Sergio Berensztein en el ciclo On Air de El Cronista, la presencia de figuras nacionales y el peso histórico del distrito hacen que todo tenga otro volumen.

Pero también hay una lectura local -y no menos relevante-: el mapa porteño es desigual y fragmentado. E l estudio conjunto de Betta Lab, Proyección Consultores y PDM Argentina, que circuló entre celulares del PRO, sugiere que los tres primeros candidatos concentran dos tercios del voto -con una diferencia de seis puntos ente el primero y el tercero-, mientras las otras 14 listas se reparten el tercio restante. D e ahí la idea de un "Final abierto" que sostiene las ilusiones del PRO.

Sin embargo, el dato clave no es el promedio, sino la geografía. Y ahí aparece una cuarta lectura: no hay una sola "Ciudad" en disputa.

El peronismo crece en comunas centrales y del oeste, con electorado progresista, pero perdió terreno en el sur vulnerable, donde antes era fuerte.

Los libertarios se consolidan en los extremos: los barrios más ricos y los más pobres.

El PRO mantiene presencia pareja, pero deslucida. Fuerte en zonas de clase media conservadora, flojo entre jóvenes donde Milei capta más atención.

En una elección tan pareja, rendir sin destacar puede ser sinónimo de derrota. Más cuando este domingo se juega algo más que una elección legislativa. Se redefine el equilibrio de fuerzas en una Ciudad partida en capas. Y quien logre leer ese mapa con mayor precisión no solo ganará: quedará mejor posicionado para el futuro.