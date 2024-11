La tajante advertencia de Melconian a Milei sobre el equilibrio fiscal: "Hay que tener cuidado..."

Uno de los compromisos que el Gobierno de Javier Milei mantuvo a rajatabla durante el primer año de mandato fue el equilibrio fiscal, un punto central del programa económico que actualmente está en el centro de las discusiones con los gobernadores de cara al proyecto de presupuesto 2025.

Sin embargo, hay especialistas que advierten por la continuidad de un déficit cero con un dólar bajo sumado a un posible impacto negativo derivado de una devaluación de las monedas extranjeras.

Esto fue lo que expresó el economista Carlos Melconian en diálogo con TN: para el extitular del Banco Nación, acabar con el déficit no deja a la Argentina exenta de riesgos.

"No tener déficit fiscal y emisión monetaria es algo muy importante. Sin embargo, el tipo de cambio tiene mucho que ver también con los precios internacionales", planteó.

En ese sentido, profundizó: "Te mete presión lo que hagan los vecinos y Donald Trump. En la convertibilidad tuvimos superávit y crisis por devaluaciones de Brasil, México y Rusia".

Para Melconian, terminar con el déficit no deja a la Argentina exenta de riesgos.

La cruda advertencia de Melconian a Milei: "Hay que tener mucho cuidado con..."

El expresidente de la entidad bancaria explicó que estos factores pueden pesar sobre la evolución del dólar, mientras que la explicación del Gobierno es que si continúa bajando la inflación "no lo tiene que tocar".

"Pero la competitividad de la economía sufre, especialmente en aquellos sectores que no son energía, el campo, petróleo o gas. Hoy hay gente que pregunta frente a la competencia importada, a este dólar y a la suba del costo argentino en dólares, cuál es su rol en la Argentina que viene. Cada vez hay más compañías. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso", advirtió.

"Yo no integro el club de devaluadores pero sí el de los que dicen que hay que tener cuidado. Ya tuvimos una tablita de Martínez de Hoz y un 1 a 1 que terminaron mal con superávit fiscal", sentenció.