El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, así como también a los dichos de Javier Milei y Patricia Bullrich sobre la declaración jurada del funcionario. “Pienso lo mismo que el Presidente: el Presidente piensa que Manuel (Adorni) es una persona honesta, pero si el Presidente pensara que Manuel no es una persona honesta y lo defendiera, pensaría que está muy mal”, opinó Caputo sobre la polémica que involucra al jefe de Gabinete durante una entrevista en LN+. Luego, argumentó en ese mismo sentido: “Me deja mucho más tranquilo como ministro, porque el día de mañana cualquiera podría estar en esa situación. Es bueno saber que el Presidente, si piensa así de vos, te va a defender sin importarle si su imagen va a bajar o no”. Con respecto a la gestión económica del Gobierno, el titular del Palacio de Hacienda hizo hincapié en que la situación del jefe de Gabinete “no tiene impacto en la economía real” y que “nadie va a dejar de invertir en la Argentina por la declaración jurada de Adorni”. Sin embargo, se posicionó en línea con los dichos de la senadora Patricia Bullrich del pasado miércoles: “Por supuesto que él tiene que presentar todos sus papeles”. Asimismo, expresó que es la Justicia quien tiene que dirimir cuál es el futuro del exvocero en función de su declaración jurada. Con respecto a la arista económica, el ministro fue optimista y garantizó que “se vienen los mejores meses” en referencia a la expectativa que hay puesta en la liquidación de cosecha de mayo y junio. Por su parte, que aseguró que el Gobierno tiene una “economía sólida” y hasta aventuró cuál será el dato de inflación para el mes de abril: “Todas las estimaciones están entre 2,5 y 2,8 por ciento, sustancialmente menos que el 3,4 de marzo”. Por otra parte, Caputo apuntó a un proceso de recuperación “que se va a acentuar durante junio” y desde allí, “se vienen los mejores meses”, en palabras del ministro. Noticia en desarrollo...