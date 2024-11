La secretaria de Energía rompió el silencio: qué pasará en el verano, las inversiones y tarifas

La secretaría de Energía, María del Carmen Tettamanti, finalmente rompió el silencio. A un mes de su nombramiento, la funcionaria hizo su primera exposición pública. Allí prometió "dar señales de precios" en las tarifas. Eso significa que el Gobierno seguirá avanzando con la recomposición en las boletas de luz y gas.

La funcionaria, que fue gerente general de Camuzzi (la distribuidora de gas del interior de la provincia de Buenos Aires y la mayor parte de las provincias patagónicas), heredó la gestión de Eduardo Rodríguez Chirillo. En ese sentido, señaló que a Chirillo le tocó "iniciar" los cambios, que implicaron fuertes aumentos en los servicios públicos.

El Gobierno seguirá quitando subsidios en luz y gas. Ya lo hicieron con los hogares de mayores ingresos, y ahora avanzará hacia sectores medios y de menores ingresos.

Tettamanti confirmó que se extenderá la "intervención" en los servicios públicos hasta el próximo 9 de julio. Eso significa que los aumentos seguirán siendo por decreto. Para cumplir con la reglamentación, los incrementos deberían estar inscriptos en revisiones tarifarias.

La extensión de las intervenciones en los entes reguladores (Enre y Enargas) permitirá que ambos puedan implementar las condiciones para realizar las revisiones tarifarias quinquenales, el proceso por el cual las empresas contarán con un marco para definir sus precios en los próximos 5 años.

"La tarifa es un precio. Y los precios son las señales que tienen los mercados, las empresas para invertir, los consumidores para consumir. Sin esa señal, los mercados no funcionan. (Esa señal) tiene que estar y tiene que ser previsibles. Lo ideal sería llegar a una revisión tarifaria, que se concrete, y que le de señales a estas empresas reguladas de cuáles son los niveles tarifarios por los próximos cinco años", enfatizó.

" Mi hija se fue del país, es algo que lloro todos los días. Eso tiene que ver con políticas erradas del país. Me ofrecieron este cargo y decidí aportar el granito de arena para aportar y que muchos jóvenes puedan volver", destacó desde lo personal.

"El Estado no es el sector privado. Pero mi gestión es de continuidad. No asumo como un cambio de Gobierno, como tuvo que hacer Eduardo Rodríguez Chirillo y con un claro cambio de rumbo. Vengo a continuar la política de Eduardo, al que quiero agradecer por estos 10 meses", destacó.

Adhesión a la motosierra

"Por primera vez, se encara la raíz de los problemas, que es el exceso del gasto público. El error ha sido querer resolver los problemas de la macro, atacando los mercados micro", especificó.

"En la energía, ha habido exceso de gasto, los ingresos no alcanzan, hay que recurrir al endeudamiento y al impuesto inflacionario, y como recurrimos al impuesto inflacionario -y queremos encontrar esa inflación y no sabemos cómo-, entonces nos metemos a congelar tarifas, congelar precios y nos metemos a destruir mercados", describió.

"Al destruir mercados, hay descapitalización de nuestras empresas. No se respetaban las leyes y los marcos regulatorios. Por eso a lo que me estoy abocando es a que el sector público no moleste al sector privado", agregó.

Los cortes de luz del verano

"La desinversión en electricidad se ve en los cortes. La falta de inversión en el sector de generación eléctrica hizo que el Gobierno tome medidas de emergencia para el verano. Cammesa está trabajando con Brasil para importar la mayor energía posible. Y también lograr que los grandes usuarios bajen los consumos los días de más calor", anticipó.

"Desde el Estado tenemos que desregular e incentivar la libre negociación entre las partes", para aumentar la oferta de generación eléctrica hacia futuro.