UTE informó que el pasado martes exportó energía a Argentina ante un pico de demanda registrado en esa franja horaria. El suministro se realizó entre las 19:00 y las 22:00 horas, cuando las autoridades argentinas solicitaron apoyo para cubrir su consumo punta. “Ellos nos preguntan qué disponibilidad vamos a tener, qué máquinas en ese momento no se están utilizando, y si es posible ponerlas al servicio de su demanda, sin afectar nuestra demanda interna”, señaló Andrea Cabrera, presidenta de UTE. Según explicó, la respuesta se evalúa siempre cuidando que no se comprometa el abastecimiento doméstico. Cabrera detalló que, tras este tipo de intervenciones, está previsto devolver la energía suministrada o acordar un pago por la misma. “Eso se conversa después. Es una práctica habitual ante una situación de emergencia. Habitual dentro de lo que es la excepcionalidad”, dijo, subrayando el carácter temporal y condicionado de la ayuda. La funcionaria indicó además que este tipo de situaciones no ocurren con frecuencia, aunque recordó un episodio similar con Brasil a fines de febrero, cuando por varias horas Uruguay también asistió a la red vecina. La coordinación entre operadores regionales es clave para gestionar picos y emergencias en los sistemas interconectados. Por otra parte, Cabrera recordó que UTE incorpora en su programación las ofertas de energía de países vecinos cuando resulta más económico que poner en marcha alguna central propia. Esa flexibilidad permite optimizar costos y proteger reservas energéticas locales.