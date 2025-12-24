La expresidenta Cristina Kirchner experimentó una leve complicación intestinal durante su internación en el Sanatorio Otamendi, luego de ser operada el último fin de semana por una apendicitis con peritonitis localizada .

Según el último parte médico de la institución, se trata de un cuadro de íleo postoperatorio, una complicación frecuente después de cirugías abdominales. Esta problemática puede causar hinchazón, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases y materia fecal.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico”, se lee en el último parte difundido este miércoles por el Sanatorio Otamendi.

Asimismo, informaron que “se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo”. Por su parte, la exgobernante continúa “bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”. “Se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”, concluyó el comunicado.

La exjefa de Estado, de 72 años, fue operada el sábado mediante una técnica de laparoscopía, luego de haber sido trasladada al Sanatorio Otamendi tras una evaluación médica inicial por un fuerte dolor abdominal. Desde entonces, los sucesivos informes oficiales han señalado una evolución favorable, sin complicaciones postoperatorias.

La internación se da en un contexto particular, ya que la expresidenta cumple una condena bajo la modalidad de detención domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, luego del fallo firme de la Corte Suprema en la causa Vialidad. Por ese motivo, su traslado y permanencia en el centro de salud cuentan con una custodia policial reforzada.

Hasta el martes, la expresidenta se encontraba bajo tratamiento antibiótico endovenoso, con drenaje peritoneal, presentando una evolución “dentro de parámetros esperables para el cuadro” y sin fiebre. Asimismo, se indicó que continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente, que podría llevar entre 5 y 7 días.

Desde el inicio de la internación, militantes y dirigentes del peronismo se acercaron al sanatorio para expresar su acompañamiento, mientras familiares y referentes políticos siguieron de cerca la evolución de su estado de salud.