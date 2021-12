La salida de Giorgi: empresarios dicen que "no era la persona indicada" y temen "devolución de gentilezas"

La salida de Déborah Giorgi como número dos de la Secretaría de Comercio Interior llamó la atención de los empresarios, muchos de los cuales hasta hace apenas unos días estaban discutiendo sobre los precios congelados.

La opinión común de los hombres de negocios respecto de la ahora exfuncionaria no es ni positiva ni negativa, pero sí coinciden en que "si lo que se buscaba era consensos, no era la persona indicada".

Los industriales admiten que durante los apenas algo más de 50 días que les tocó como interlocutora del Gobierno no tuvieron mayores roces, aunque no le veían "los modos y las formas" más convenientes para el diálogo que propone el oficialismo.

" No era la persona para este momento . El Gobierno está proponiendo la idea de un diálogo, de un consenso. Entonces, si lo que se quiere es ir para ese lado, se deben poner a las personas correctas de por medio. Lo que pasó no habla ni bien ni mal de Giorgi. Simplemente no era su momento ", expresó uno de los integrantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) presentes en la 27° Conferencia Industrial, que se desarrolla hasta hoy en Parque Norte.

Desde el mundo de las alimenticias, sin dudas el que más trato tuvo con Giorgi durante su corta gestión, van en la misma dirección.

Tras la renuncia de Débora Giorgi, Matías Kulfas metió el dedo en la llaga: "Con el mercado interno no alcanza"



Afirman que nunca tuvieron mayores desencuentros en las reuniones que mantuvieron , aunque entienden que "la mejor forma de llevar adelante un acuerdo de precios es mediante un consenso", aunque el diálogo no siempre fue de lo más fructífero.

Presente en la Conferencia, el sindicalismo también dio su opinión. "Prefiero a Kulfas" , sostuvo uno de los líderes gremiales más fuertes del país, entendiendo que el cambio en Comercio Interior tenía que ver con una interna entre la ahora exfuncionaria y el ministro de Desarrollo Productivo.

En tanto, Héctor Daer, una de las cabezas del triunvirato que comanda la CGT y referente de Sanidad, fue por una opción diferente.

"Sin conocer a fondo la situación, lo que me parece es que Déborah ya sentía mucho cansancio por toda la situación . Ella tiene una muy buena relación con toda la industria, y últimamente lo único que venía haciendo era discutir con todos", afirmó.

"Plan desacople": suba de retenciones a la carne, acuerdo por aceite y los nuevos Precios Cuidados



La gran duda que surge ahora es que ocurrirá en los próximos días . La expectativa de los empresarios es hasta qué punto el corrimiento de Giorgi -muy cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández- no tendrá una repercusión en la gestión de Kulfas , con quien tienen muy buen entendimiento.

Entienden que, al haber tocado una pieza cercana al kirchnerismo, se podría esperar alguna "devolución de gentilezas".

Según entienden los hombres de negocios, ahora habrá que ver no solo cuál es el peso específico del propio Kulfas, sino también del presidente Alberto Fernández.

La visión que tienen en el Gobierno en este sentido es clara. Giorgi nunca fue confirmada en el cargo, por lo que tampoco hay un despido .

En el Gobierno afirman que la decisión de relevar a Giorgi de su cargo tiene que ver 100% con una determinación del presidente Fernández

Quien se hace cargo de la determinación de desplazarla es el propio Fernández . En el entorno de Kulfas sostienen que la decisión fue 100% del presidente, ya que la relación del ministro con Giorgi era inexistente .

"Jamás se cruzaron ni mantuvieron diálogo, por lo que el ministro no podría haber pedido su salida" , afirmaron las fuentes consultadas.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sabía que Giorgi no continuaría en su cargo desde hace ya algunos días.