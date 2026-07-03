De la Espriella confirmó tres ministros y avanza en la conformación de su gabinete de cara al 7 de agosto.

A pocas semanas de asumir la presidencia, Abelardo De la Espriella avanza de forma gradual en la conformación de su gabinete. Hasta el momento confirmó tres designaciones ministeriales y su equipo mantiene cautela sobre los nombres que completarán el resto de las carteras para el gobierno que arranca el 7 de agosto.

Los anuncios llegaron en distintos momentos y a través de las redes sociales del presidente electo, acompañados en todos los casos por videos de inteligencia artificial que resaltaban el perfil de cada designado.

Rodrigo Lara Restrepo, primer nombramiento en el Interior

El 26 de junio se conoció el primer nombre oficial: Rodrigo Lara Restrepo tomará la cartera del Interior. De la Espriella lo describió como un “zar anticorrupción” y lo presentó como símbolo de resistencia ante la violencia, dado que es hijo del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado durante su gestión.

Lara Restrepo nació en Neiva en 1975 y luego de la muerte de su padre tuvo que salir del país hacia Europa, donde hizo el bachillerato. Volvió a Colombia para estudiar Derecho en la Universidad Externado y luego regresó al exterior para formarse en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia.

De la Espriella confirmó tres ministros y avanza en la conformación de su gabinete de cara al 7 de agosto. Presidencia de Colombia

Su trayectoria incluye cargos en el Ministerio del Interior, la Alta Consejería Presidencial y el Congreso: fue senador, representante a la Cámara por Bogotá entre 2014 y 2018 y presidente de esa corporación en el período 2017-2018. También dirigió el Partido Cambio Radical entre 2016 y 2017.

Miguel Gómez Martínez, al frente de Hacienda

Cuatro días después, el 30 de junio, se confirmó el segundo nombre: Miguel Gómez Martínez encabezará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De la Espriella lo presentó como un hombre que “nunca se ha rendido ante las crisis” y anunció con su designación el inicio de “una nueva etapa de disciplina fiscal”.

Gómez Martínez es economista del Instituto de Estudios Políticos de París, con dos maestrías en Economía Internacional y Ciencia Política. Su recorrido abarca el sector público, el privado, el diplomático y el académico: fue vicecontralor general de la República, presidente de Bancóldex, de la Cámara de Comercio Colombo Americana y de Fasecolda, embajador en Francia durante el gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006, y decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.

Fabio Arjona Hincapié llegará al Ministerio de Ambiente

El tercer nombramiento llegó el 2 de julio con la designación de Fabio Arjona Hincapié en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El presidente electo lo presentó a través de Instagram destacando sus más de dos décadas de trabajo en conservación y prometió que su gestión marcará “una nueva etapa para proteger los ecosistemas” y demostrar que “el desarrollo y la protección ambiental pueden avanzar juntos”.

Arjona es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y actualmente vicepresidente y director ejecutivo de Conservación Internacional Colombia. Fue viceministro de Medio Ambiente, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y consultor del Banco Mundial en proyectos de infraestructura sostenible para América Latina.

Desde Conservación Internacional impulsó iniciativas como Naturamazonas, Nuestros Futuros Bosques y Vida Manglar, un programa de conservación de manglares mediante mecanismos de carbono azul.

Los nombres que suenan para las carteras restantes

Sin confirmaciones oficiales, circulan varios nombres para las ministerios que aún no tienen titular. Para Educación se menciona a la exfiscal y exembajadora en Francia Viviane Morales. En Justicia suena el abogado penalista Iván Cancino.

Para Defensa aparece Jaime Andrés Beltrán, mientras que Elsa Noguera figura para Vivienda, Mauricio Gómez Amín para Comercio, Industria y Turismo y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa para Transporte.

En Agricultura se barajan dos perfiles: el empresario y columnista Indalecio Dangond y el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga. Para Minas y Energía suena María Fernanda Suárez, quien ya ocupó esa cartera durante el gobierno de Iván Duque.

También se menciona a María Claudia Lacouture como posible embajadora en Washington y a Germán Calderón España para el DAPRE o la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Ninguno de estos nombres ha sido oficializado.