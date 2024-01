La respuesta de Guillermo Francos al cineasta que pidió "hacer caer al Gobierno" de Milei: "Armá un partido..."

El ministro del Interior, Guillermo Francos, respondió, contundente, a las polémicas declaraciones del cineasta Adolfo Aristarain, que esta semana llamó a "ganar la calle hasta que caiga el Gobierno" de Javier Milei en una publicación periodística.

El funcionario parafraseó a la expresidenta Cristina Kirchner y le sugirió que "arme un partido y gane las elecciones". El director de cine, además, fue denunciado el viernes por el fiscal Carlos Stornelli, por "incitar a la violencia colectiva".

"Es ridículo": la respuesta de Francos

Guillermo Francos le respondió a Aristarain.

"Me parece que es ridículo. Porque es una declaración golpista, una declaración que no es propia de un hombre de la democracia. Milei es un presidente que ganó hace un mes y medio con el 56% de los votos. ¿Quién es Aristarain, no? ¿Un director de cine? ¿A quién representa?", expresó Francos en diálogo con Radio Mitre.



En una columna de opinión que escribió en Página 12, titulada "Ganar la calle hasta que caiga el Gobierno", Aristarain repudió el primer mes de gobierno del líder de La Libertad Avanza (LLA), y apuntó directamente contra los votantes que lo apoyaron. Además , sostuvo que Milei intentaría "vender" y "arrasar el país" como "corsarios".



El ministro del Interior señaló que le cayó "mal" la opinión del cineasta y lo describió como "un hombre de pueblo", que "habrá votado en contra seguramente por sus ideas".



En esa línea, recurrió a una frase que hace varios años pronunció la expresidenta, cuando, en su momento, su gestión fue criticada por la oposición. "¿Pero entonces qué? ¿El 56% de los argentinos que lo votó a Javier Milei está equivocado? Entonces digo, que si Aristarain quiere gobernar, que haga como le dijo una vez Cristina Kirchner a la oposición: ‘Arme un partido '", sostuvo Francos.

"Bueno, Milei armó una propuesta y ganó. ¡Aristarain, armá un partido! ¿Vos querés una cosa distinta? Armá un partido y presentate a elecciones. Pero no vayas contra la decisión del pueblo ¿no? Porque lo que él propone es ir contra la decisión del pueblo", cerró.



El ministro también cuestionó a la Confederación General del Trabajo (CGT) por el paro general previsto para el 24 de enero. "Hacerle un paro a un presidente que recién comienza no tiene justificación. Creo que siempre hay oportunidades de dialogar", consideró. "Si seguimos con la legislación actual, que hace que un empresario pyme dude de tomar un empleado, porque si lo toma puede quebrar ante un juicio laboral, estamos perdidos", agregó.



Qué dijo el cineasta Aristarain sobre el Gobierno de Milei

El cineasta Adolfo Aristarain.

Aristarain, famoso por dirigir películas como "Un lugar en el mundo" y "Martín (Hache)", no es ajeno a la crítica social. En su columna, arremete contra los votantes de Mauricio Macri y Javier Milei, a quienes calificó de "imbéciles, ignorantes y zombies".

"Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son Piratas, que no tenían patrón. Son Corsarios. No hay que darles tiempo. Hay que ganar la calle. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado: hasta que caiga el gobierno", sostuvo en la nota.

En el escrito también aseguró que "se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca sólo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite. No tienen mucho tiempo, no lo necesitan. No quieren el botín, sólo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá".



Esto también le valió una denuncia del fiscal Stornelli. El titular de la fiscalía criminal y correccional federal 4 acusa a cineasta de "incitar a la violencia colectiva" contra las instituciones con sus polémicas declaraciones que produjeron el repudio generalizado del oficialismo.

"Habría incurrido en conductas instigadoras de la comisión de delitos contra las instituciones e incitadoras de la violencia colectiva también en contra de las instituciones, en el caso puntual, en detrimento del normal desempeño de un gobierno democráticamente elegido", sostiene Stornelli en la denuncia que realizó.