AmCham Summit: los CEO reiteraron reclamos por estabilidad y reglas claras para sus inversiones

"No quiero circo. Si no que el problema se resuelva". El CEO estaba recién bajado del escenario. Minutos antes, había hablado sobre las transformaciones globales que atraviesan su empresa y su industria. Pero, ya fuera del foco, las urgencias de la Argentina volvían a demandar su atención, con una gestión para destrabar una situación que lo ponía -aún lo hace- a horas de tomar una decisión drástica.

Es que, no por repetidos, dejan de ser ciertos: los empresarios que participaron en el AmCham Summit 2022, el evento que organizó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, reiteraron la necesidad de estabilidad económica, menor presión impositiva y, sobre todo, reglas de juego claras para que el corto plazo volátil del país no entorpezca las de por sí complejas transformaciones que experimentan sus negocios a mediano y largo plazo. "Sin cuentos", por parafrasear a Martín Guzmán, uno de los principales oradores de la jornada. Como sentencó el Ministro de Economía en ese mismo estrado: "Ver para creer",

" Ante todo, necesitamos seguridad jurídica para seguir invirtiendo ", aseguró Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, empresa cuyos desembolsos ascendieron a u$s 5000 millones en los últimos cinco años. "Llega el 5G. Para poder licitar espectro, se necesita un contexto jurídico para poder invertir en el largo plazo", ejemplificó el ejecutivo, cuya empresa se defiende en la Justicia del decreto presidencial que declaró a la telefonía celular, Internet y la TV paga como servicios públicos esenciales. Nobile también apuntó al entorno económico. "Necesitamos tener condiciones macro distintas", aseguró. Comparó el costo promedio que un hogar paga al mes por conectividad: "En los Estados Unidos, oscila entre u$s 250 y u$s 300. En la Argentina, unos u$s 40 oficiales".



Nobile participó en uno de los dos paneles convocados bajo la consigna "Negocios en transformación". Moderado por Horacio Riggi, subdirector periodístico de El Cronista, compartió escenario con Lorenza Zicker, gerenta regional del sector público de Amazon WS del Cono Sur; Darío Turovelzky, director general de Paramount HUB Latam Sur; y Fernando López Iervasi, gerente general de Microsoft Argentina.

Antes, había sido el turno de Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina; Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer en el país; Laura Barnator, gerenta general de Unilever Argentina, Uruguay y Paraguay; y Mariana Franza, Chief Operating officer (COO) de Ualá.

"Hace falta tener claro el objetivo de largo plazo. Lidiar con la coyuntura pero manteniendo ese objetivo", trazó su hoja de ruta Galdeano, quien está ejecutando el tramo más fuerte de los u$s 580 millones que Ford invierte en Pacheco, la inversión más ambiciosa del óvalo desde la construcción de la fábrica , a inicios de los '60. "La Argentina es uno de los 25 países donde hoy se producen vehículos. Debemos poner en la misma mesa a toda la cadena de valor (empresa, proveedores, Gobierno, sindicato) para ver cómo podemos seguir siendo uno de los 20 o 25 lugares del planeta donde se harán los autos del futuro, que serán eléctricos", destacó el ejecutivo.

Barnator, de Unilever, reconoció que la Argentina exige esfuerzos en "cosas que no otorgan valor agregado" para el negocio. Razón por la cual, en un mundo que experimenta alta inflación -aunque en niveles menores al doméstico, aclaró-, otras filiales la contactan para que les comparta sus experiencias sobre "cómo manejar esto, que, para nosotros, lamentablamente, es muy natural".

Hubo un tercer panel de empresas: "Oportunidades económicas en la Argentina". Participaron Daniel De Nigris, CEO de ExxonMobil; Corina Arosteguy, directora ejecutiva de Accenture; y Juan Farinati, CEO de Bayer.

"Nuestras concesiones son por 35 años. Cuando competimos por capital, tener estabilidad fiscal e impositiva de largo plazo, sobre todo, para las exportaciones, es un componente importante de nuestra competitividad ", subrayó De Nigris.

El ejecutivo destacó que, con Vaca Muerta, la industria energética "ya capturó una oportunidad": la producción. "Ahora, debemos capturar la oportunidad que nos permita sostener esto: la evacuación a corto plazo", indicó.