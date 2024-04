El analista financiero y especialista en mercados Claudio Zuchovicki volvió a analizar la situación de la Argentina, además de describir cómo enfrenta el Gobierno de Javier Milei a la inflación: cuándo bajará y qué deben hacer los ahorristas para no perder su poder de compra.

"Es importante la Ley Bases para desregular los precios, para que aparezcan nuevos oferentes. Actualmente quedó a medias porque como no se aprobó, no está firme entonces, entonces no se arriesgan", detalló Zuchovicki al opinar sobre los aumentos que se dieron en sectores como la energía y las prepagas.

Sobre la inflación, aseguró que "el Presidente dijo que no iba a emitir más y uno pensaba en distintos condicionantes. Tiene que generar credibilidad y confianza. Al principio existió esa especulación y fijaron precios a esa economía que no se dio. Ahora no se lo venden a nadie y empezaron con las ofertas", durante una entrevista con TN.

La recomendación clave de Zuchovicki para los ahorristas: "Todavía no..."

Zucho puntualizó que "no vender tiene un costo, por eso la economía empieza a normalizarse. La inflación es el peor arancel que existe", en referencia a las explicaciones del Gobierno sobre las distintas promociones que aparecieron en los supermercados.

La recomendación de Zuchovicki

Sobre cómo impactarán los precios durante abril, analizó que "la inflación es un número, un promedio de distintas variables. Está muy alta, pero con tendencia decreciente. Durante los dos primeros meses tuviste una núcleo terrible, que lo sintieron las clases bajas. Ahora se viene la inflación para las clases medias con las tarifas, las prepagas y los colegios".

Además, consideró que el Gobierno se encontró en la situación de "elegir entre recesión o hiperinflación, no había más opciones. La recesión te pega, pero la hiper es peor", sobre lo que encontraron hace cuatro meses, cuando llegó Milei a la Casa Rosada.

"Una vez que tengas superávit, que estés estable hay que definir a quién priorizas: si le sacas el pie al que produce o qué financias", adelantó Zucho, quien reveló que el país puede ser atractivo para los inversores internacionales: "Si vos mirás un mapa, decís 'vale la pena Argentina'. Con guerras en distintos continentes, América del Sur no tiene eso".

Por último, dejó una recomendación: "¿Te llamaron del banco para ofrecerte crédito? Todavía no lo tomes porque van a bajar las tasas", opinó sobre cómo será el futuro de los préstamos y las posibilidades que entregará.