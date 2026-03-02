La recaudación de febrero creció un 20,1% interanual y acumuló más de $16 billones en el mes. Con esta variación, se ubica por debajo de la inflación esperada para el mes, que ronda el 30,8% según estimaciones privadas. Según estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación marcó una baja de 9,7% real interanual durante febrero de 2026. “La recaudación de este mes continúa estando incidida negativamente por los menores ingresos vinculados al comercio exterior”, observaron desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De excluirse estos tributos, la baja de la recaudación total habría sido del 7,8%, en línea con el registro de enero. La explicación se centra en la desaceleración de las importaciones en comparación con los primeros meses de 2025 y la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación para soja, trigo y maíz respecto del mismo mes del año pasado. El enfriamiento de la recaudación de la recaudación de IVA da cuenta de una ralentización de la actividad, pero siendo el IVA aduanero el principal afectado por los factores explicados. Así, febrero marcó el segundo mes de caída real de la recaudación en lo que va del año. Además, marca la séptima caída real interanual consecutiva de los ingresos reportados por los impuestos. La recaudación se vio explicada por IVA, Ganancias y Aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Noticia en desarrollo...