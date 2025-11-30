Se aprobó el presupuesto en PBA, pero se pateó el financiamiento que busca Kicillof

Después de dos años -y de arduas negociaciones en las últimas semanas-, se aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal-Impositiva de la Provincia de Buenos Aires, dos normas que eran esperadas por diversos actores económicos para tener mayor previsibilidad durante 2026.

El proyecto original presentado por el gobernador Axel Kicillof sufrió múltiples cambios, algunos de ellos, en respuestas de algunos pedidos puntuales elevados por cámaras empresarias.

En ese contexto, las entidades empresariales bonaerenses —ADIBA, CEPBA, FEBA y UIPBA— destacaron que Ley Fiscal Impositiva 2026 votada ayer contiene “avances” que surgen “del trabajo conjunto y las gestiones realizadas” ante las autoridades.

“Celebramos la decisión de incrementar al 60% la actualización de la base no imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, una mejora significativa respecto del 40% contemplado en el proyecto original, que contribuye a aliviar la carga tributaria sobre miles de pequeñas y medianas industrias", destacaron.

La moderación o eliminación de Ingresos Brutos es un clásico reclamo de los sectores industriales que estaban exentos del pago hasta 2008.

Hace casi 2 décadas atrás, el piso estaba en 60 millones de pesos y, según los cálculos privados, si se actualiza ese monto por el Índice de Precios Implícitos de la Industria Manufacturera, sería de $3.581 millones. En 2023, el año en el que se había aprobada la última Fiscal Impositiva, era de 1.146 millones de pesos.

Las empresas sostienen que la actualización votada ayer “no resuelve plenamente las necesidades del sector” pero “constituye un avance” y se valora “el esfuerzo fiscal que implica”.

“Valoramos la reducción de alícuotas para los sectores de cerveza, papel y cartón, medidas que aportan alivio a actividades productivas cuya presión tributaria se encontraba sensiblemente por encima del promedio industrial, debilitando su competitividad", destacaron las empresas.

Luego de agradecer a las autoridades provinciales y a los legisladores, señalan que se trata de “un camino que debe continuar con el objetivo estratégico de avanzar hacia la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la industria, condición indispensable para mejorar la competitividad y promover la inversión productiva".

📢 Logro de la Gestión Conjunta: El Sector Productivo Bonaerense Destaca Avances para PyMEs en la Ley Fiscal 2026 pic.twitter.com/WRf6Pce0PK — UIPBA (@UIPBA) November 27, 2025

“Lo logrado demuestra que el diálogo, la articulación y el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones que representamos al entramado productivo, son el camino para alcanzar el crecimiento de la Provincia. Desde las organizaciones seguiremos trabajando para consolidar un sistema tributario que impulse el desarrollo productivo bonaerense", concluyeron.