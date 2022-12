La otra disputa electoral en 2023: quiénes son los candidatos de JxC para las gobernaciones

A las puertas de que comience un nuevo año electoral, la competencia por la Casa Rosada se lleva los principales flashes. Pero no los únicos. Varios dirigentes de peso de Juntos por el Cambio recorren sus distritos. En algunos casos, ya lanzados como precandidatos a gobernadores con el consenso necesario. En otros, todavía con internas por definirse.

Es que la principal coalición opositora no solo se esperanza con regresar al gobierno nacional, sino que tiene dos objetivos más. El primero es legislativo: contar con un caudal de diputados y senadores que le permita mayores facilidades a la hora de aprobar leyes en comparación al gobierno de Cambiemos.

Y el segundo es a nivel provincial: entre 2015 y 2019 hubo solo cinco mandatarios oficialistas -los de Mendoza, Corrientes, Jujuy y Provincia y Ciudad de Buenos Aires-. Pero, luego de imponerse en 13 de los 24 distritos en las legislativas de 2021, en Juntos por el Cambio se ilusionan con poder administrar más provincias el año que viene.



El objetivo inicial es retener las actuales gobernaciones radicales. Lo de Corrientes está asegurado, ya que vota de forma desfasada al calendario nacional. En 2021, Gustavo Valdés fue reelecto y tiene mandato hasta 2025. Igualmente, el apellido de Valdés ha surgido como posibilidad nacional. Por ejemplo, para acompañar a Horacio Rodríguez Larreta como vice.

En Mendoza, donde no hay posibilidad de reelección inmediata, Rodolfo Suárez ya se expresó su preferencia: el retorno de Alfredo Cornejo. El senador nacional es tentado para volver a competir en su provincia, aunque todavía no definió su futuro. Sus intenciones de ser candidato a presidente parecen haber quedado en el pasado. No se descarta tampoco que deje pasar este turno electoral y continuar en el Senado -con la posibilidad abierta de ser parte del Ejecutivo nacional con un cargo no electivo-.

Cornejo sería el único nombre que ordenaría la oferta de Juntos por el Cambio en Mendoza. Si no juega, hay otros tres radicales que podrían lanzarse. Dos son intendentes: Tadeo García Salazar y Ulpiano Suárez. Y el otro fue diputado nacional y tiene cierta visibilidad por fuera de la provincia, Luis Petri. Por fuera del radicalismo, quien buscará ser gobernador una vez más es Omar de Marchi. Del PRO y alineado con Rodríguez Larreta, tensiona la interna para tener su lugar.

En Jujuy, Gerardo Morales va camino a completar su segundo mandato. Todavía no se definió quién será candidato por el espacio, aunque por la impronta de Morales seguramente será un delfín propio. Lo que sí se resolvió es la fecha: se realizarán el 7 de mayo. El radical pretende tener cierto envión de cara al cierre de listas de las elecciones nacionales, que será en junio.

Igualmente, el distrito que obviamente atrae más atención es la provincia de Buenos Aires. Luego del gobierno de María Eugenia Vidal y de la victoria legislativa de 2021, el PRO cuenta con varios candidatos que se anotan. El primero es Diego Santilli, quien encabezó la lista. Sin embargo, las elecciones no terminaron de ordenar y hoy no aparece como número puesto para ser el candidato de consenso. Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad de la provincia, parece ser su principal rival. Ambos tienen orígenes peronistas y se conocen desde hace décadas, por lo que se espera que prime la paz en la interna.

Hay otros tres nombres que aparecen. Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y ex ministro de Energía, es la apuesta de Patricia Bullrich. Néstor Grindetti, intendente de Lanús e históricamente cercano a Mauricio Macri, también había mostrado sus intenciones. Y el otro es Joaquín De la Torre, ex intendente de San Miguel, peronista antikirchnerista que hoy está en sintonía tanto con Bullrich como con Macri.

En Entre Ríos el candidato parece estar claro. Rogelio Frigerio está instalado y genera consenso entre la dirigencia del PRO y la UCR. Además, el ex ministro del Interior se impuso con claridad en las legislativas, cuando le sacó 23 puntos de ventaja al Frente de Todos.

Hacia el oeste, Santa Fe es otro distrito que genera altas expectativas. Ni el PRO ni la UCR pudieron gobernar desde el retorno de la democracia -aunque los radicales pusieron el vice en los tres gobiernos socialistas-. La gran figura de 2021 fue Carolina Losada. La experiodista no solo se impuso en las generales, sino que derrotó a tres listas fuertes en la interna de JxC. Sin embargo, en principio no estaría entre sus intenciones ser candidata para llegar a la Casa Gris.

Quien sí buscaría la postulación es Maximiliano Pullaro. Fue ministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz y se le reconoce su gestión frente al narcotráfico. Pertenece al ecosistema de Evolución radical, cuya referencia es Martín Lousteau.



Un poco más al oeste, otra provincia clave. Juntos por el Cambio suele arrasar en Córdoba cuando se hacen elecciones nacionales, pero no logra romper la hegemonía local de Hacemos por Córdoba. Luego de seis mandatos entre José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, Juntos por el Cambio aspira a cortar la racha en 2023.

En las legislativas hubo dos nombres propios que quedaron instalados gracias a sus triunfos. El senador Luis Juez, quien ya fue candidato en 2007 y 2011, sería una carta fuerte. Pero la otra sería el diputado Rodrigo de Loredo, de Evolución. Con 42 años, algunos especulan que podría esperar para más adelante y apuntar en este turno a la intendencia de la capital provincial. O incluso podrían compartir fórmula.

La clave es no repetir el que, para algunos, es el mayor error no forzado desde la conformación de Cambiemos. En 2019 no hubo acuerdo entre Mario Negri y Ramón Mestre. Como no hay primarias a nivel provincial, ambos fueron candidatos y facilitaron el triunfo de Schiaretti. Y además se perdió la ciudad capital.

Otras dos provincias del centro del país también vieron triunfos de JxC en las últimas legislativas. En San Luis, el frente encabezado por Claudio Poggi se impuso por escaso margen a los Rodríguez Saá. Se espera que el exgobernador, cercano al PRO, se vuelva a postular.

Más al sur, en La Pampa, el tándem Daniel Kroneberger (UCR) y Martín Maquieyra (PRO) se esperanza con cortar la hegemonía peronista, que rige desde 1983. Algunos señalan que Maquieyra sería el mejor candidato para las generales. Pero el radicalismo ha mostrado la potencia de su aparato para las primarias, que no son obligatorias.

En 2019, Kroneberger duplicó en votos a Carlos Mac Allister, hoy más conocido por ser el padre de Alexis. Otro que se anota es el diputado radical Martín Berhongaray. El tiempo apremia: las primarias serán el 12 de febrero y las generales, el 14 de mayo.

En la Patagonia hubo dos triunfos más en 2021. En Chubut, Ignacio Torres, del PRO, ganó para el Senado con 31 años y está lanzado para competir por la gobernación. Puede aprovechar la fuerte interna del Frente de Todos, en donde el gobernador Mariano Arcioni, oriundo del massismo, está enfrentado al kirchnerismo. En Santa Cruz, en cambio, la oferta opositora no está tan clara y no hay candidatos que se impongan para la posible sucesión de Alicia Kirchner en Río Gallegos.

El último triunfo que falta destacar de las legislativas pasadas es el de Misiones. Allí, el radical Martín Arjol, cercano a Gustavo Valdés, se impuso a otras cuatro listas de Juntos por el Cambio. Incluida la de Pedro Puerta, hijo de Ramón. Desde la coalición opositora creen que Arjol puede ser un buen candidato para el próximo 7 de mayo. El gobernador Oscar Herrera Ahuad no está habilitado a ir por un nuevo mandato (antes había sido vice) y por el oficialismo local buscará regresar Hugo Passalacqua.

Otra provincia del NEA, Formosa, ha sido esquiva para JxC. Gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán, el triunfo allí siempre parece improbable. Sin embargo, para este turno electoral la oposición parece llegar mejor armada que en otras ocasiones. Después de cuestionamientos por el manejo de la pandemia, surgió la figura del exjuez Fernando Carbajal. Logró unificar a la oposición y llegó a 42 puntos. Lejos de los 58 del oficialismo, pero más cerca de lo habitual.

De regreso en la Patagonia, hay dos provincias gobernadas por fuerzas locales. Neuquén por el MPN desde hace más de medio siglo -a excepción de los gobiernos militares-. Allí, JxC está dividido entre quienes apoyan a Rolando Figueroa -ex vicegobernador del MPN- y los que prefieren una opción propia como Pablo Cervi, de Evolución. El ex Coalición Cívica Carlos Eguía se alejó del espacio para ser candidato de Javier Milei.

La otra es Río Negro. Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, aspira a regresar a la gobernación. El diputado Aníbal Tortoriello, exintendente de Cipoletti, podría ser una de las cartas para competir contra él. Incluso anunció a su compañero de fórmula. Se trata del radical Juan Pablo Álvarez Guerrero. Su padre Osvaldo fue gobernador durante la época de Raúl Alfonsín, cuando se lanzó el plan para trasladar la capital del país a Viedma.