Juntos por el Cambio denunciará a Alberto Fernández por desacato

Tras la decisión de Alberto Fernández y otros 14 gobernadores de no acatar el fallo de la Corte Suprema que dispuso la reinstauración de un 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio emitió un comunicado repudiando la decisión del Presidente.

"Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", comienza el comunicado de prensa difundido por la coalición del PRO, la UCR y la Coalición Cívica .

"No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa", reforzaron.



Además de este comunicado, tanto la titular de la CC, Elisa Carrió, como distintos legisladores de la Unión Cívica Radical ya adelantaron que denunciarán ante la Justicia al presidente y los 14 gobernadores firmantes del comunicado que informa que Nación no aplicará el fallo de la Corte.

Juntos por el Cambio se unió contra la rebelión de Alberto Fernández ante la Corte.

Al confirmar la información, Carrió criticó que el Gobierno "quiere chocar las instituciones, pero va a perder, no lo va a lograr". Además, también firmarán la demanda el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; el jefe de la bancada partidaria en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López; las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad, Paula Oliveto y Mariana Zuvic; y los funcionarios porteños Facundo del Gaiso, Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucia Romano.

Por su parte, los radicales también presentarán su propia denuncia y, según informó Mariana Stilman, diputada nacional por la UCR; no sólo apuntan al presidente: "Hay distintos actores: el presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen, sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte".

El comunicado que compartió la principal coalición opositora critica que "desde la cúspide del poder político" se "pone en tela de juicio la Constitución" y que corren peligro tanto "el funcionamiento de las instituciones", como "la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos".

Además, se refirieron a las tensiones de larga data que el kirchnerismo sostiene con el Poder Judicial, al cual critica: "El incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones", subrayaron.

Por su parte, esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a la cuestión y tildó de "antidemocrática" la decisión de Alberto Fernández de no respetar la injerencia del Poder Judicial.

Rodríguez Larreta informó también que la Ciudad se presentará ante la Justicia para denunciar el incumplimiento del Gobierno Nacional, mientras que el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso aún "está analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho".

El conflicto por los fondos coparticipables que enfrenta a CABA con Nación se remonta a septiembre del 2020, cuando Alberto Fernández dispuso retrotraer a un 1,4% el porcentaje de coparticipación que le correspondía a la Ciudad luego de que Mauricio Macri lo estableciera en 3,5% durante su gestión.

Esta situación dinamitó la hasta entonces funcional relación entre el jefe de Gobierno porteño opositor y el presidente oficialista y llevó a Larreta a abrir una causa en la Corte Suprema para que esta defina el conflicto.

Ahora, este miércoles el máximo tribunal falló a favor de CABA por unanimidad, ordenando restaurar el 2,95% de los fondos coparticipables de la administración porteña que estaban en juego.

El máximo tribunal reconoce que al Gobierno porteño le corresponden entre unos $ 174.000 millones y $ 191.000 millones más.

Apenas 24 horas más tarde de esta definición judicial, Alberto Fernández se abroqueló junto con 14 gobernadores del PJ para tomar una definición del alto voltaje político: no acatar la definición judicial e impedir el drenaje de fondos de Nación a la administración de Rodríguez Larreta.

Por medio de un comunicado firmado por 14 gobernadores y Alberto Fernández se definió la idea de no poner en práctica el fallo judicial entendiendo que "el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis' de la resolución cautelar dictada".

En la práctica, la medida implicará, por un lado, el eventual retaceo de giro de fondos que ordenó la Corte al Gobierno para darle a la Ciudad, pero también incluye una presentación judicial para recusar a los ministros de la Corte Suprema en una acción inédita y avanzar con una depuración directa del máximo tribunal judicial.

Con su fallo, el máximo tribunal reconoce que al Gobierno porteño le corresponden entre unos $ 174.000 millones y $ 191.000 millones más que los presupuestados. Se calcula que esta restitución de la coparticipación a favor de CABA tendrá un impacto fiscal de entre 0,12 y 0,13 por ciento del PBI.

Esto obligará al Gobierno a reasignar partidas presupuestarias o conseguir recursos adicionales para cumplir con la meta de déficit primario de 1,9% en un año electoral y con un ajuste ya en marcha.