"¿Cómo sacamos a Patricia?", la pregunta picante que le hicieron a Horacio Rodríguez Larreta

"Córdoba es muy importante, ni qué hablar Santa Fe, Mendoza, Tucumán, todo el país es muy importante. Pero el presidente en la Argentina lo pone la provincia de Buenos Aires". Las palabras fueron de Federico Di Benedetto, responsable de la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta, y a cargo de la comunicación territorial del principal distrito. Y esa declaración se volvió música en los oídos de los dirigentes de la primera y tercera sección electoral del PRO que lo escuchaban.

Quien para muchos es "el Marcos Peña de Horacio, aunque más reacio a los medios", Di Benedetto destacó el esfuerzo de los referentes de cada distrito por sostener las tareas políticas y militantes durante el año no electoral. Líneas de trabajo para las que insólitamente tenían poco apoyo cuando María Eugenia Vidal era gobernadora, según las críticas en las que coinciden varios presentes en la comida que el miércoles se hizo en la parrilla La Nueva Calesita, en Villa Martelli, a metros de la General Paz.

La convocatoria la realizaron Rodríguez Larreta y Diego Santilli, convencidos de que "si pudimos ganarle al peronismo unido en el 2021, cómo no vamos a ganarle a un peronismo perdido". Eso analizaron junto a Di Benedetto. Los comensales, entre chorizos, asado y ensalada, aprovechaban para comentar lo que escuchaban en las calles de sus barrios sobre la gestión de Axel Kicillof y la bronca de los intendentes del Frente de Todos con el Gobernador. "Ahora amenazan con hacer elecciones desdobladas, ojalá así sea", se escuchó decir.





El encuentro fue calificado como "muy importante" por los concurrentes porque "no hubo foto", lo que le dio un carácter político distinto. "Fue una comida de cierre del año que fue alinear expectativas para el trabajo del año que viene, que ellos son nuestros candidatos, que vamos a tratar de ganar muchos distritos y conseguir muchos votos para que ellos gobiernen la provincia y la Nación", resumió uno de los presentes.

Trascendió que hubo mucho agradecimiento al "equipo territorial del Colo (Santilli), con Agustín Forchieri a la cabeza y la gente de comunicación que nos orienta, nos escucha". Hicieron hincapié en una "movida" vinculada a la reducción de tasas, que "obligó a muchos oficialismos a tener que salir a hablar del tema".

El intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, mereció un elogio especial de parte de Larreta. Es que, según el ranking de imagen positiva que realiza la consultora de opinión pública CB, el jefe comunal alcanzó un 68.4% de aceptación, liderando a los intendentes del conurbano, con un diferencial positivo del 39.7%.

Por la primera, también estaban Segundo Cernadas (Tigre), Ramiro Tagliaferro (Morón), Agustina Ciarletta (San Fernando), Lucas Delfino (Hurlingham), Gastón Castelnuovo (Ituzaingó). Por la tercera, Martiniano Molina (Quilmes), Evert Van Tooren (Esteban Echeverría), Guillermo Viñuales (Lomas de Zamora), Julián Amendolaggine (Berazategui), Pablo Alaniz (Florencio Varela), Santiago Mac Goey (Cañuelas), Maxi Galucci (Avellaneda), entre otros.

De La Matanza, sin embargo, no hubo ninguno. "Es que hay varios referentes territoriales allí, e invitamos uno por distrito. Si elegíamos, nos metíamos en la interna, y lo importante es que al otro día, en el acto en Costa Salguero, estuvieron todos", explicaron en la organización.

Por lo que contaron a El Cronista, lo mejor de la noche fue cuando Rodríguez Larreta dijo "respondo preguntas picantes", y la única mujer de la mesa -Ciarletta- se animó y preguntó:

- ¿Cómo podemos hacer para sacar del medio a Patricia (Bullrich)?

- No hay que sacarla del medio a Patricia, hay que competir. Y lo mejor que me puede pasar es ir a internas.

¿EN QUE ANDA PATRICIA BULLRICH?

Compiten, pero en algunos temas no piensan tan distinto. La presidenta del PRO también se ocupó especialmente ayer de la provincia de Buenos Aires, y realizó una recorrida por La Plata con sus candidatos, los candidatos a gobernador Joaquín De la Torre, Néstor Grindetti y Javier Iguacel, donde abrió una sede partidaria con dirigentes locales. Antes, visitó al intendente de La Plata, Julio Garro.

Allí, en diálogo con los periodistas, Bullrich fue consultada por su polémica con la Portavoz presidencial y contestó: "yo no me peleo con una vocera: me peleo con un gobierno que no ve ni siente el sufrimiento de los argentinos". "Nadie puede pensar que un salario medio puede poner una mesa de navidad más o menos digna y ni hablar las familias numerosas. Los precios están imposibles", agregó.