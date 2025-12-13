La CGT ya convocó a movilizarse el 18 de diciembre

La CGT y el eterno ritual del choque: entre la épica y la negociación silenciosa

El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo arremetió este sábado contra el Gobierno tras la confirmación de Federico Sturzenegger sobre la retroactividad de la reforma laboral. “Tuvo un sincericidio y lo traicionó su inconsciente”, disparó el líder del Sindicato del Vidrio al referirse a las declaraciones del ministro.

El dirigente gremial acusó al oficialismo de mentir sobre el alcance de los cambios. “Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores”, remarcó Jerónimo al señalar que la Casa Rosada negó durante semanas que la reforma afectaría a los contratos vigentes.

En diálogo con Radio Mitre, el sindicalista fue contundente sobre el contenido del proyecto. “Termina decantando en algo que incluye puntos muy delicados para el mundo del trabajo”, evaluó.

Jerónimo calificó la iniciativa como regresiva y alertó que “quita derechos individuales y colectivos” mientras “prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras”.

“No creemos que la solución para poder incorporar nuevos trabajadores al sector formal sea con un proyecto de esta magnitud, porque vemos que tiene una redacción muy maliciosa", apuntó.

El cotitular de la CGT desestimó las versiones oficiales que atribuyen el rechazo sindical a intereses económicos. “Eso quieren instalarlo desde el poder”, retrucó.

Y exigió: “Nosotros apelamos a la responsabilidad institucional para que convoquen a una mesa de diálogo y negociación. Nunca existió. Nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales”.

Jerónimo cuestionó los resultados de las medidas laborales ya aprobadas por el Ejecutivo. “Con la Ley Bases sacaron cuatro modificaciones en materia de trabajo y no generaron ni un solo puesto. Todo lo contrario: se perdieron 276 mil puestos y cerraron 20 mil pymes”, enfatizó el dirigente.

Ante la argumentación oficial sobre modernizar la legislación laboral, el sindicalista propuso una alternativa. “Existe una herramienta eficaz que son los convenios colectivos. Cuando hubo necesidades específicas, las partes se sentaron y se pusieron de acuerdo. Pasó en el sector automotriz y en el petrolero”, explicó.

Y concluyó con una advertencia: “No estamos cerrados a discutir, pero no por imposición”.

Como medida de fuerza, la central obrera confirmó una movilización para el jueves próximo a las 15 horas en Plaza de Mayo.