El lapidario análisis de Melconian sobre el Gobierno de Milei: "A la banquina"

El economista Carlos Melconian volvió a señalar inconsistencias en el plan económico del Gobierno, que apuesta a mantener el crawling al 2% y que, tal como aseguró el ministro Luis Caputo en conferencia de prensa el viernes, no cree que exista un atraso cambiario.

"No soy del club de devaluadores y sé que si tenés que armar un país devaluando en lugar de armar competitividad, lo único que cosechas son pobres. Pero es inconsistente devaluar de golpe, armar un colchón, ir al 2% mensual, y querer que la inflación se someta al 2% mensual , igual a lo que fue la tablita cambiaria de los ´80. Eso de entrada genera curiosidad e incertidumbre, y en algún momento se va a la banquina", analizó Melconian en una entrevista radial.

Para el expresidente del Banco Nación, el procedimiento no es incorrecto, pero llega "demasiado temprano" en una administración que, asegura, aún no terminó de definir su rumbo económico.

" Es un pensamiento correcto una vez que transitaste un poco la ruta y acomodaste los precios relativos , las tarifas están a un peso en que no las tenés que tocar, o que los salarios y el poder adquisitivo se acomodaron un poco, al igual que los servicios o los alimentos. Esa pretensión de tablita cambiaria llegó muy temprano", profundizó en diálogo con CNN Radio.

Melconian, que dio la entrevista antes de los anuncios de Luis Caputo y Santiago Bausili, también se refirió a una posible salida del cepo, algo que descartó que suceda en el corto plazo.

"Que levantar el cepo es es un eje de la política económica, no tengo dudas, pero ahora no se puede. Ahora no se puede sacar sin quilombo porque no tienen con qué. No se puede levantar drásticamente de un día para el otro ni se va a levantar en todos los rubros", indicó.

"Argentina está entrando a un trimestre donde necesita poner arriba de la mesa una agenda de futuro levantadora del cepo, donde haya un camino y un orden de levantamiento. Porque si yo mañana libero el peso totalmente, tenés cola para comprar dólares", planteó.

Dudas sobre la nueva etapa del plan económico: "Está jodido ahí"

El jueves, el presidente Javier Milei aseguró que "ya pasó la etapa del déficit cero", a la vez que resaltó que "se viene el cambio de régimen monetario".



Al respecto, Melconian señaló: " Superávit no va a tener más porque es insostenible la licuación y al bicicleta de la primer aparte, y como se guardó algunos mangos en los primeros meses, va a tratar de evitar emitir aunque no tenga superávit fiscal, eso es la estabilidad del fisco".

"En la parte del peso pudo ahorrar, pero en el sector externo no. Compró dólares, pero algo tuvo que usar para pagar y con el negativo le dejó la administración anterior, no tiene ahorro, entonces está jodido ahí. Si no puede seguir comprando al mismo ritmo que en la primera parte, no va a poder usar ahorros porque no tiene, y va a tener que ir de cabeza al Fondo", completó.