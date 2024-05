Dólar "barato" de Caputo: qué tipo de cambio tiene en la mira el Gobierno y por qué niegan una nueva devaluación

El Gobierno niega que haya atraso cambiario, pese a que la mayoría de los economistas sostiene que el tipo de cambio está pronto a perder toda la competitividad ganada tras la devaluación de diciembre que llevó el dólar oficial a 800 pesos.

Además, descartan un salto devaluatorio, a contramano del mercado y los bancos de inversión, que ven un tipo de cambio oficial cercano a $ 1200 a fin de año, aunque si ven menores presiones en las últimas semanas dada la desaceleración de la inflación.

Caros en dólares

Entre los economistas, hay discrepancias respecto al nivel del tipo de cambio. Así, algunos ven un problema de precios relativos, en línea con la visión del Gobierno, más que un problema de peso apreciado.

"No veo atrasado el tipo de cambio porque históricamente no está en un nivel bajo. Hay una distorsión de precios relativos muy grande. Tenes precios caros en dólares y baratos. El tipo de cambio no está mal", dijo el economista Fausto Spotorno en diálogo con El Cronista.

"En la medida que se permita una mayor posibilidad de que los bienes compitan con precios importados debería ir corrigiendo. Deberían bajar algunos bienes y aumentar algunos servicios", agregó.

"Cuando la Argentina se pone confiable el tipo de cambio suele estar más bajo. A precio de hoy, hay un tipo de cambio histórico a $ 900 y el tipo de cambio al que se equilibra la cuenta capital está alrededor de 1000 pesos. En los períodos con confianza el tipo de cambio tiende a atrasarse a $ 500-$600, como con la convertibilidad, parte del Gobierno de Macri y a principios de 1900", señaló Spotorno.

Tipo de cambio real ajustado Fuente: Orlando Ferrreres y Asociados

Hace unas semanas, el propio presidente Javier Milei se sumó al debate y les respondió a quienes piden una devaluación: "¿Estamos frente a un caso de apreciación cambiaria o a un caso de reacomodamiento de precios relativos donde la Argentina es cara en dólares dada su estructura fiscal y regulatoria?", preguntó retóricamente.

Para algunos economistas, el tipo de cambio real no es representativo de la competitividad sectorial. "Dado que la evolución de la energía, combustibles, salarios y dólar ha sido tan diferente en los últimos meses, es posible que el IPC no sea un buen indicador para deflactar el dólar y medir la competitividad de las empresas. Dependerá de la estructura de costos de cada una", señalaron en un informe hace unos días desde LCG.

SIN META DE TIPO DE CAMBIO

"Nosotros no nos ponemos una meta de tipo de cambio real. No nos parece una medida razonable", aseguró hace unas semanas Luis Caputo al ser consultado en un seminario organizado por la Fundación Mediterránea.

"Cuando uno mira la tira histórica del tipo de cambio real en la Argentina, el promedio fue $ 880 a lo largo de los últimos 120 años; ahora, en épocas de crisis, fue $ 1260", destacó el ministro, citando un estudio de Spotorno para luego hacer énfasis en que el tipo de cambio real en "épocas de confianza fue de $ 560 a precios de hoy, casi la mitad de lo que es hoy el contado con liquidación".

"Hay una cosa que entender; naturalmente vamos a convivir con un tipo de cambio real más apreciado. Tenemos equilibrio fiscal, superávit comercial y de cuenta corriente", señaló Caputo.

"Como vamos a comparar el tipo de cambio de hoy de la situación actual con el de hace cinco meses. Es una comparación errónea. Y si nosotros mantenemos esto, que es lo que vamos a hacer, esta apreciación vino para quedarse. No esperen más el cimbronazo porque no sería lo lógico. Esto pasa cuando se hacen los deberes: el tipo de cambio real se aprecia. Si quieren tomar como referencia, les pongo el de la convertibilidad: $550", agregó el ministro.

"Lo que está pasando ahora es una consecuencia natural de los cambios económicos que vimos en los últimos meses. En la memoria de los argentinos quedo que el tipo de cambio tiene que ser caro. pero no va a pasar eso, cuando tomas el toro por las astas todo se reacomoda", concluyó Caputo.