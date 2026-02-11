La Justicia ordenó la detención del extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti. El exfuncionario kirchnerista comenzará, de esta forma, a cumplir la condena de cuatro años y medio de prisión, por el caso de la valija de u$s 800 mil del venezolano Guido Antonini Wilson, que la Corte dejó firme este martes. La decisión fue tomada por la jueza del Tribunal Oral Penal Económico 1, Sabrina Namer, quien dispuso la “inmediata captura” del Uberti y le ratificó la prohibición de salida del país. Vale recordar que este martes, su condena quedó firme en un fallo que firmaron los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso de la defensa por incumplimientos formales en la presentación. Uberti quedó condenado como coautor del delito de contrabando en grado de tentativa, agravado por su condición de funcionario público y la participación de más de una persona. El episodio ocurrió en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando Uberti arribó al país en un vuelo privado junto al empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, quien portaba el dinero oculto en un maletín. El vuelo había sido facturado a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA), y formaba parte de una misión conjunta con ejecutivos de PDVSA. El escaneo de equipajes operado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitió detectar los fajos de billetes, tras lo cual Antonini Wilson fue interrogado y afirmó que transportaba libros. Finalmente, se comprobó que había u$s 790.550 en billetes de 50. Luego del hecho, Antonini participó de un acto en la Casa Rosada y regresó a Miami, donde permanece prófugo. Según reseña NA, en el juicio se acreditó que Uberti fue directamente a la Quinta de Olivos a informar a Néstor Kirchner lo sucedido. El mismo Uberti fue quien declaró este hecho ante el tribunal. Para los jueces, no se probó que Julio De Vido, entonces ministro de Planificación, le hubiera ordenado traer la valija. El fallo también confirmó las condenas en suspenso contra cuatro funcionarios aduaneros: Rosa García Santillán, Guillermo Lucángeli, María Cristina Gallini y Jorge Lamastra, quienes fueron considerados encubridores del intento de contrabando. Las penas oscilaron entre 10 meses y un año de prisión en suspenso. Uberti, por su parte, también está implicado en la causa “Cuadernos”, donde declaró como arrepentido que entregaba bolsos con dinero a Néstor Kirchner y que Cristina Kirchner estaba al tanto de los hechos, según surge de su acuerdo de colaboración homologado ante el Tribunal Oral Federal 7. En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal ya había confirmado las condenas. Ahora, la Corte rechazó los recursos de las defensas, con lo que la sentencia quedó firme.