En Bahía Blanca y en la ciudad capital de la Provincia, La Plata, continuarán realizándose obras de saneamiento que tendrán el doble objetivo de evitar nuevas inundaciones y de proveer agua potable a millones de personas que viven en esos lugares.

La noticia se conoció por vía indirecta gracias a la publicación en el Boletín Oficial de una adecuación presupuestaria que autoriza la transferencia de más de $13.000 millones destinados a fortalecer las partidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo es financiar obras y compromisos de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), entre las más importantes las que se desarrollan en Bahía Blanca y en La Plata.

Con la firma del ministro de Economía provincial, Pablo López, se expande el presupuesto de la cartera que conduce Gabriel Katopodis.

Según lo publicado, se destinan $3.172.612.826 en concepto de ampliación de créditos, y otros $9.892.000.000 corresponden a importes de primer diferido.

Si bien hay obras de ABSA en toda la Provincia, las principales se concentran en las ciudades ya mencionadas, que paradójicamente sufren problemas de saneamiento y agua potable, como también el riesgo de inundaciones.

Según la información oficial, en Bahía el gobierno provincial encara un plan hídrico que contempla 21 obras de diversa envergadura, algunas de ellas ya concluidas, con una inversión originalmente estimada en más de 80 mil millones de pesos.

Allí se incluyen acueductos, diques, módulos de potabilización, recambio de redes de agua potable e instalación de electrobombas para impulsar agua potable.

ABSA, en particular, avanza con obras y proyectos en la región como intervenciones que alcanzan a 45 obras y contrataciones en total.

“Entre las tipologías de los trabajos se destacan obras de ampliación y optimización de las redes de agua potable y saneamiento; recambios de cañerías; intervenciones y mejoras en plantas de tratamiento cloacal y en plantas potabilizadoras; perforaciones de pozos de agua potable”, se informó oficialmente.

En La Plata, según los datos actualizados a noviembre de 2025, ABSA cuenta con una cartera vigente que alcanza a 105 obras y contrataciones en total, por una inversión estimada de $8.105 millones, organizadas en diferentes estados por nivel de avance y ejecución.