La Justicia recibió 300 denuncias y estudiará si el voto electrónico es viable

La jueza federal con competencia electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini, informó que se realizaron 300 denuncias en las fiscalías del distrito debido a vulneraciones al momento del sufragio en las máquinas de voto electrónico. Además, a raíz de las quejas de mal funcionamiento de las mismas, el miércoles se realizarán auditorias para comprobar la viabilidad del sistema .

Por un lado, contaron desde el juzgado electoral, hubo "300 denuncias en la fiscalía, la gran mayoría porque sintieron que no tuvieron privacidad a la hora de votar. Se votaba de a dos".

Según explicaron, las máquinas de votación debían tener unas aletas a los costados que daban más intimidad al momento de sufragar y en diversas mesas no se cumplió con eso.

Incluso, esa modificación fue mandada a hacer por la misma Servini, quien en los estudios preliminares del voto intuyó que ese podía ser un factor determinante que podía poner en riesgo la integridad del sufragio. "En algunos lugares no las tenían y en otros pusieron de cartón y no las que habían sido autorizadas", finalizaron.

La máquina de voto electrónico.

Según le adelantaron fuentes judiciales a El Cronista, "en breve va a hacer otra denuncia [además de la que ya fue realizada el domingo al GCBA] por otras irregularidades que encontró". Mientras tanto, en la jornada de mañana se realizará un conteo testimonial de 20 urnas distintas como muestra que durará tres días .

También se verificará el funcionamiento de las máquinas, debido a que impactó la denuncia de Patricia Bullrich, que al momento de sufragar debió pedir un recambio del equipo de votación y dijo que el sistema no le emitía el voto que ella quería, atribuyéndoselo a otro precandidato .

Las denuncias de Servini

La jueza electoral también fue noticia en la mañana del domingo debido a un escrito en el que remarcaba "el grado de improvisación" por parte de la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, así como del Instituto de Gestión Electoral (IGE).

En el escrito remitido a la Cámara Electoral, Servini reportó problemas de funcionamiento hasta bien entrada la noche del sábado, en tanto que al inicio de la jornada de votación había 240 mesas sin abrirse, algunas de ellas porque las máquinas no funcionaban.

Las demoras en los locales de votación de la Ciudad fueron una de las noticias de la jornada. (Télam)

La jueza reportó que en algunos locales de votación las máquinas llegaron ayer por la noche, en otros no "habían sido conectadas ni probadas" y "en muchos locales no estaban los kits de instalación" y algunas máquinas "directamente no funcionaban" o con cableado suelto, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los votantes.