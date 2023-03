La interna de Juntos por el Cambio se trasladó a la muestra del campo

No hay acuerdo

Casualidad o no, las que suenan como más probables fórmulas presidenciales cruzadas que competirían en las PASO se presentaron el mismo día en la principal feria Expoagro de tecnología del campo.

El miércoles fue el turno de Gerardo Morales, quien arrancó a media mañana visitando stands, recorriendo la muestra, hablando con los productores. Llegó acompañado por el ex ministro de Agricultura y ex titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el formoseño Ricardo Buryaile, el intendente de San Isidro Gustavo Posse y la mano derecha del gobernador jujeño, el astuto Guillermo Horth.

Acompañado por Diego Santilli, al mediodía llegó Horacio Rodríguez Larreta. Su grupo también fue amplio. Estaban también el intendente de San Nicolás Manuel Pasaglia, la presidenta del Consejo Social de CABA Cynthia Hotton, entre otros. También conversó con chacareros y emprendedores y se puso el clásico sombrero de ala ancha para enfrentar el calor.

Luego, un grupo y el otro, se dirigieron en forma separada al restaurante central que, por suerte, tiene aire acondicionado. Se vieron, se saludaron de lejos, pero no organizaron para sacarse ninguna foto. Una photo opportunity trascendió, pero no fue distribuida por ninguno de los equipos de comunicación de los dirigentes.

Desfile de políticos, nexos con el campo y dos ausencias notorias

Tres figuras impensadas detrás de la foto Bullrich - Manes que sacude la interna de Juntos

Es que sería un paso inconveniente sobre todo para el gobernador de Jujuy, que el miércoles 15 de marzo presentará oficialmente su candidatura presidencial en el Gran Rex y ya lanzó su campaña, un ocurrente diseño de la letra G que da una vuelta y se pregunta: "¿qué pasaría si diéramos vuelta la Argentina?".



Algo parecido sucedió con la que sería la otra fórmula cruzada de Juntos por el Cambio. Facundo Manes llegó el jueves temprano porque después tenía previsto continuar su recorrida por Rojas y Arrecifes, parte del núcleo agrícola de la pampa argentina, especialmente golpeado por la persistente sequía.

Facundo Manes en Expoagro

A las 12 llegó Patricia Bullrich donde ya la esperaban el intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel, el ex diputado Eduardo Amadeo, el ex viceministro de Agricultura Guillermo Bernaudo y el intendente Passaglia y el diputado Pablo Torello. También la acompañaron el productor agropecuario Jorge Srodek, la ex titular del ENACOM Silvana Giudici y su recientemente designado jefe de campaña, el diputado Sebastián García de Luca. En este caso tampoco estaba organizada una foto Bullrich-Manes.

Tanto el jefe de Gobierno de la Ciudad como la presidenta del PRO realizaron sendas conferencias de prensa para periodistas agropecuarios sin expresar ideas muy distintas entre ellos.

Rodríguez Larreta afirmó: "El campo genera el 70% de las exportaciones y tienen un plan para aumentarlas un 50% más en cuatro años. Imaginen el desarrollo que eso generaría. Se acaban los problemas con los dólares", por eso, al sector "hay que ayudarlo, impulsarlo y darle previsibilidad en el tiempo".

También dijo que "vengo todos los años y me voy con energía positiva porque, aún sabiendo que fue un año difícil, que el clima no ayudó, y que hay zonas del país muy golpeadas, acá ves innovación, tecnología, inversión y futuro".

Bullrich opinó que "hace muchos años que sabemos que el campo viene siendo la fuente de financiamiento de un Estado cada vez más grande, que cada vez brinda menos servicios a la sociedad".

Y mostró distintos escenarios. Por ejemplo "sacando todas las retenciones, de acá al año 2030, el campo crecerá un 38%. Si dejamos las retenciones y las vamos sacando de a poco, el campo también crecerá, pero más lentamente". Además, prometió aplicar "una política de shock. Vamos a llegar al Gobierno con un plan que sea consistente entre todas las áreas y que le muestre a la sociedad los cambios necesarios que hay que hacer para salir de la inflación".

Debate sobre la grieta en el PRO: similitudes y diferencias entre Larreta, Bullrich, Vidal y Macri

Larreta lanzó su candidatura presidencial: la estrategia detrás del anuncio oficial

Ninguno de los dos quiso anticipar políticas concretas, sino expresar la vocación de liberar al campo de los cepos, las retenciones, las tasas impositivas que distorsionan la producción. "No podemos saber qué nos van a entregar", aseguró un asesor de Bullrich.

Agobiados por el calor, la principal dirigencia de Juntos por el Cambio (en la semana también estuvo María Eugenia Vidal) tuvo la oportunidad de escuchar el difícil momento del campo, que tendrá graves repercusiones sobre el conjunto de la economía, que recibirá impuestos por 88 mil millones de toneladas en seis cultivos (soja, maíz, cebada, trigo, girasol y sorgo), cuando la campaña anterior superó los 130 mil millones de toneladas.

Escucharon que a mitad de año pueden empezar a cambiar las condiciones meteorológicas, lo que no impedirá que se pierda la cosecha de este año, pero genera esperanzas para la próxima campaña.

Mientras tanto, la interna sigue. Y nadie puede pronosticar cómo tramitará la dirigente de la coalición opositora la espera hasta las PASO