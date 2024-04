La insólita frase de un senador oficialista que desató un duro cruce en comisión: "Les hizo el amor y..."

El senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni (Formosa), graficó la victoria electoral del presidente Javier Milei con una polémica frase durante su intervención en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo: "El 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos".

Fue durante un intercambio entre los senadores y diputados dialoguistas y los representantes del bloque Unión por la Patria, en la comisión que tenía como objetivo esta tarde estudiar 20 Decretos de Necesidad y Urgencia dictados entre el 2019 y el 2021, durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

"Esto me hace acordar a un cuento de hadas, La Bella Durmiente: vino una bruja a la casa y los dejó a todos durmiendo, pero gracias Dios el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos", lanzó Paoltroni ante la atónica mirada de los presentes, entre ellos el recientemente desplazado Oscar Zago, quien se tomó el rostro y bajó la mirada.

En esa línea, continuó: "Aquí estamos discutiendo el huevo y la gallina. Yo propongo que avancemos firmando dictamen y pongámonos a hacer el trabajo que no han hecho en cuatro años".



Tras sus declaraciones, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti lo cruzó fuertemente: "Estoy horrorizada y no podemos dejar pasar esto. Lo digo como mujer y senadora, parte de una institución de la democracia. Tengo el desgrabado de lo que acaba de decir este senador que se acaba de ir porque, además, es cobarde".



Y continuó: "No puedo entender que usted y todos los que estamos acá no advirtamos que está diciendo que ´Milei vino a violarnos para despertarnos´. Conmigo no cuenten para dejar pasar esto como si nada sucedió".

"La verdad esto es una hipocresía total. Nuestro bloque no va a dejar que así como así se hable de que ‘nos vinieron a violar a todos los argentinos'. Se ve que nunca tuvo el miedo que lo sometieran sexualmente. Usted es un irrespetuoso", finalizó la mendocina, quien adelantó que pedirá una moción de privilegio contra Paoltroni y que irá "hasta las últimas consecuencias"