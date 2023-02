La inseguridad gana espacio en la campaña: ¿qué proponen los principales candidatos?

La cuestión económica parece lejos de resolverse y la inflación no da respiro. Las internas en el Gobierno -también en la oposición- aparecen de forma cotidiana. Pero los temas que coparon la agenda durante el verano no fueron esos. Pasadas las primeras semanas después de la consagración argentina en Qatar, la agenda de seguridad comenzó a ganar terreno rápidamente.

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y el veredicto por el asesinato de Lucio Dupuy conmocionaron a la opinión pública. Y en los últimos días Rosario volvió a ser noticia por los flagelos del narcotráfico.

Báez Sosa, las cajas negras de la policía y críticas a Sergio Berni: declaraciones explosivas de Sabina Frederic

La agenda paralela de Wado de Pedro, el mayor adversario interno de Alberto Fernández

"La agenda de seguridad es prioritaria. La situación no da para más", sostiene Diego Santilli en diálogo con El Cronista. Según su visión, existe "una decisión política de no resolver el tema y cuando el Estado se retira, avanzan los mafiosos".

El diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires recuerda uno de los casos que conmocionaron el año pasado. "Lo que pasó con la droga envenenada en el conurbano fue una señal de alerta clara: los narcos volvieron al barrio", sostiene. Y otorga claras responsabilidades al oficialismo, al señalar que "el Gobierno protege mucho más al delincuente y deja sola a la víctima".

Santilli, precandidato a gobernador bonaerense, pertenece al grupo de dirigentes que lleva el tema adelante en sus discursos públicos. Claro, fue ministro del área en la Ciudad de Buenos Aires. Algo similar ocurre con Patricia Bullrich, que ocupó esa cartera a nivel nacional cuando Mauricio Macri fue Presidente. Pero se esperan más casos.



Fernando Burlando tiene una larga carrera mediática. El abogado participó de casos emblemáticos: defendió a Los Horneros, condenados a perpetua por el crimen de José Luis Cabezas; a Claudia Villafañe en sus disputas contra Diego Maradona; a Juan Darthés luego de la denuncia de Thelma Fardín; a Carola Labrador, madre de Candela Rodríguez. Y hasta fue parte del reality Bailando por un sueño.



Pero este verano estuvo casi omnipresente en los medios como parte de la querella en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Esas apariciones, del lado de la familia de la víctima, podrán ser usadas como trampolín hacia la política: anunció que buscará este año ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Según comentó en diálogo con TN, no lo hará "ni con el justicialismo ni con el PRO", sino con un partido propio. Mientras tanto, no cesarán sus apariciones televisivas: a partir del lunes comenzará a verse su participación en el reality The Challenge, que emitirá Telefé.

Pero no todos los espacios políticos priorizan el tema en sus mensajes a la ciudadanía. Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación y al frente de Cascos Blancos, cree que "sería un error meterlo como tema de campaña del Frente de Todos. Pero se va a meter el tema porque lo van a meter ellos, nos van a obligar a hablar. Porque Bullrich está montada sobre eso".

Para el kirchnerismo, la seguridad ha sido un tema esquivo históricamente. Por eso sorprendió la propia Cristina Kirchner al hablar del tema en noviembre pasado, cuando pidió el regreso de los gendarmes al conurbano.

Sobre este tema, Frederic confiesa a El Cronista que la Vicepresidenta no es experta en el tema. Sostiene que "cuando Cristina propone llevar nuevamente a los gendarmes al conurbano como hizo ella en 2011, y se pregunta qué hacen en el sur, se nota poco interés o quizá desconocimiento de la función clave de la gendarmería como fuerza federal localizada a lo largo de nuestra frontera. Es el espacio que los gendarmes reconocen como natural". Además, Frederic agrega que los gendarmes "nunca se fueron" del conurbano.

De regreso al mundo mediático, Burlando no será el único abogado acostumbrado a las cámaras que se lanzará a la política este año. Su colega Mauricio D'Alessandro, también con un discurso centrado en la seguridad, anunció que será precandidato a intendente de San Martín. En el distrito ya se ven afiches de campaña de Juntos por el Cambio con su foto.

Rosario, contra los narcos

Así como para el kirchnerismo el tema de la seguridad suele ser difícil, no abundan los radicales que prioricen el tema. Hay una excepción: Maximiliano Pullaro. Fue ministro de Seguridad de Santa Fe durante la gobernación de Miguel Lifschitz (2015-19). Tuvo una gestión valorada por la ciudadanía -fue responsable de la detención de Los Monos- y luego hizo una buena elección en 2021.

Hoy Pullaro se prepara para las elecciones como precandidato a gobernador de Santa Fe, donde la seguridad "va a ser un tema de agenda prácticamente excluyente", según cree.

Según su visión, ninguno de los partidos con historia en el país "tomó el tema de la seguridad pública como una política de Estado. No formaron cuadros en la materia". Asevera que así como algunos se preparan en temas sociales, de educación o infraestructura, debería reforzarse la preparación en el área.

Pullaro sostiene que esto se debe a que, con el retorno a la democracia, "había un prejuicio muy fuerte con el rol de las fuerzas de seguridad. Entonces la política se alejó mucho. Lo único que hacía era poner plata, pero no se embarraba para administrar el conflicto".

Cercano a Martín Lousteau, el dirigente coincide en que así como algunos espacios políticos evitan el tema, otros dirigentes lo llevan adelante con consignas facilistas y de mano dura, por lo que es difícil dar discusiones de fondo.

"La dirigencia política, ante la dificultad de explicar ese problema de fondo y no saber hacia dónde se debe ir, va a lo más fácil, que es un discurso con mucho consenso social, el de la mano dura", detalla.

A modo de propuesta, Pullaro va más allá y considera que "tenemos que animarnos a empezar a interactuar con las fuerzas de seguridad, cosa que no hace ningún partido político, salvo el radicalismo en Santa Fe por el vínculo que tengo con las fuerzas y la policía. Cuando te metés adentro de la organización policial te das cuenta de que el problema lo tuvo la política y no las fuerzas de seguridad".