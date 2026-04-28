El presidente Gustavo Petro aseguró que la situación de seguridad en Colombia no atraviesa un escenario de crisis generalizada, en medio de cuestionamientos por recientes hechos de violencia en distintas regiones del país. Durante una intervención oficial, el jefe de Estado insistió en que los indicadores actuales deben analizarse con base en cifras y no en percepciones. Según explicó, el comportamiento de los homicidios en Colombia se mantiene dentro de rangos similares a los registrados en años anteriores, lo que, a su juicio, contradice las versiones que advierten un deterioro en el orden público. En ese sentido, llamó a revisar la evolución histórica antes de emitir conclusiones sobre la situación actual. Durante su pronunciamiento, Petro afirmó que la tasa de homicidios “es similar a los promedios del gobierno de Santos después del proceso de paz con la FARC”, indicó Petro, al referirse al comportamiento de este indicador en los últimos años. El presidente también señaló que no ha habido cambios sustanciales frente a administraciones pasadas. “ese promedio que alcanza Santos al final y el de Duque es el mismo que se mantiene en este momento”, afirmó, al insistir en que existe una continuidad en las cifras y no un incremento significativo. En su análisis, Petro atribuyó los hechos recientes a conflictos internos entre estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas. “No hay un caos de la seguridad, como se anuncia”, sostuvo, al tiempo que aseguró que los niveles actuales de homicidios se ubican entre los más bajos en décadas. “En esta fase de la violencia es el narcotráfico, la cocaína y la economía ilícita del oro, por ajustes de cuentas, por guerras entre los grupos mafiosos”, explicó durante su intervención. En el mismo mensaje, el mandatario presentó datos sobre cultivos de coca, indicando que a cierre de 2025 había 258.144 hectáreas productivas y 52.000 en abandono. Petro sostuvo que, tras un máximo reciente, el país acumula tres años seguidos de reducción y comparó el comportamiento con el periodo anterior, al señalar diferencias en el ritmo de crecimiento. En materia social, el presidente expuso indicadores de salud pública con tendencia a la baja en mortalidad materna, infantil y perinatal, subrayando una reducción sostenida de casos entre 2022 y 2025. Sobre el sistema de aseguramiento, presentó un nuevo índice de quejas por cada 10.000 afiliados y afirmó que varias de las entidades con mayores reclamos pertenecen al sector privado y no han sido intervenidas, en medio del debate por el desempeño de las EPS.