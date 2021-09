Inflación: en septiembre se mantendría debajo del 3%, pero la emisión enciende las alertas para diciembre

La inflación en septiembre habría perforado el piso de 3% por segundo mes consecutivo , según esperan las consultoras privadas. De ser así, es un resultado alentador para el Gobierno porque con un avance de los precios moderados hasta las elecciones, el impacto sobre el poder adquisitivo de las políticas para fomentar al consumo será mayor. Pese al escenario actual de desaceleración, el mercado adelanta que desde diciembre y durante el primer trimestre del próximo año se sentirá el impacto de la inyección de pesos con mayores índices de precios.

De acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central en base a encuestas a 42 participantes, se espera que el índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre sea del 2,7%. Las firmas económicas consultadas por El Cronista proyectan que se ubique entre 2,6% y 2,9%, aunque para algunas por el recalentamiento del rubro alimentos podría finalizar en 3%

" El 2,5% de inflación de agosto fue un piso , para los próximos meses esperamos que se ubique en torno a 2,7% o 2,8%. La desaceleración respecto al 3% es para septiembre, octubre y noviembre, para diciembre se aceleraría la inflación para quedar en torno al 3,3% presionada por factores estacionales ", señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

En línea con la afirmación del ministro de Economía, Martín Guzmán, en su última aparición pública en la que sostuvo: "Argentina está en una tendencia de reducción de la inflación", desde Eco Go su director Sebastián Menescaldi coincidió: "En general no esperamos que se acelere la inflación, hasta la tendencia podría ser una leve baja hacia delante , pero no muy significativa".

Con un registro en torno al 2,9% para septiembre la inflación acumulada en lo que va del año rondará el 36,6% , la interanual el 52% y se espera que el 2021 finalice con un aumento de precios del 48,6%.

Nuevas aperturas y shock al consumo: el diagnóstico de especialistas sobre el futuro de la economía

"Respecto al paquete de dinero que están volcando en la calle , actuará con rezago. Por eso esa aceleración de precios se verá en el primer trimestre del año que viene. Una causa es la emisión, pero influirá la corrección del tipo de cambio oficial que está atrasado y después vendrá la ronda de ajuste de tarifas. Por eso la inflación no va a estar en torno al 33%, el mercado espera que se ubique en torno al 44% ", sumó Di Pace.

En coincidencia con el riesgo que plantean los analistas en torno a las consecuencias de la emisión de pesos, el director de la cartera de Hacienda aceptó el miércoles: "parte de la emisión monetaria pone presión sobre el dólar, no hay mucha vuelta con eso".

La suba de precios en el noveno mes del año estará impulsada por subas en bienes y servicios regulados como cigarrillos, salud y educación, y por algunos estacionales como indumentaria y calzado por el ingreso de la nueva colección de ropa de verano.

La desaceleración de la inflación de agosto que marcó 2,5% -la menor cifra desde julio de 2020- se explicó principalmente por menores subas en el rubro alimentos.