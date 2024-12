La Fraternidad anunció un nuevo paro de trenes: cuándo será

El gremio ferroviario La Fraternidad anunció este martes un nuevo paro nacional de trenes en disconformidad con la "pérdida y licuación de los salarios".

La medida se llevará adelante el próximo miércoles 18 de diciembre y tendrá una duración de 24 horas.

"Es importante señalar que los representantes del Gobierno desconocen la inflación del septiembre y octubre, ofreciendo aumentos irrisorios para noviembre del 1% y para diciembre del 2,5%, como así tampoco reconocen el 46% perdido desde el inicio de la gestión", señalaron desde el espacio sindical a través de un comunicado.

"Después de 90 días sin recibir una respuesta por parte de los funcionarios públicos, el sindicato La Fraternidad decidió llevar a cabo un paro de actividades total por 24 horas en todo el territorio nacional", detallaron.

Desde el gremio destacaron que, pese a no ser "una medida simpática ni para quienes la padecen ni para los que la toman", se trata de "la única herramienta legal que tienen los trabajadores cuando no se atienden sus reclamos".

"El gobierno violenta los principios democráticos y apunta a demonizar las medidas de fuerza, para poner a los usuarios contra los trabajadores, agitando la lucha de pobres contra pobres desde los medios de comunicación", aseveraron.

Además, desde el sindicato que encabeza Omar Maturano apuntaron contra la oposición por su inacción y su falta de representatividad.

"Mientras observamos que la oposición política esta confundida y sin rumbo, los trabajadores estamos y seguiremos en alerta, custodiando los auténticos valores y conquistas heredadas de nuestra doctrina y para el pueblo trabajador", expresaron.

En medio de los paros, Caputo reflota la idea de privatizar los trenes

Tras las protestas que el gremio llevó adelante la primera semana de diciembre al denunciar la emergencia del sector ferroviario del país, el Gobierno reflotó sus ideas privatizadoras.

"Esto es peor aún porque el tema trenes es mucho más grave que Aerolíneas. Una empresa quebrada, que brinda un servicio desastroso, y que le cuesta al país más de mil millones de dólares al año", señaló Luis Caputo citando la publicación de un periodista que advertía por la "mala recepción" del paro por parte de los usuarios.

La medida de fuerza en cuestión e hizo sentir el lunes 2 y el martes 3 en todas las líneas, con acumulación de pasajeros sobre todo en las terminales de Retiro, Constitución y Once, donde la gente se quejó no solo de las demoras en las partidas sino también de lo lento que se hizo el recorrido, ya que las formaciones mantuvieron una velocidad que no superó los 30 kilómetros por hora

"Atención pasajeros. Estamos frente a una de las peores crisis ferroviarias . Nuestros trenes necesitan reparaciones con urgencia. Las vías deben tener obras para seguridad y confort. Y los sistemas de comunicación y señales deben ser actualizados", reclamó el gremio en un comunicado firmado por "los conductores de los trenes".

Desde el Gobierno nacional consideraron como "extorsivas" las medidas gremiales y las atribuyeron a la intención de negociar "un aumento salarial superior al que se firmó con el resto de los sindicatos ferroviarios", indicaron fuentes gubernamentales.