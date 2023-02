De "los ovarios" de Patricia Bullrich a las seis personas que atropelló en tren: confesiones del líder de La Fraternidad

La Fraternidad, el gremio de los conductores de tren nacido en 1887, es el sindicato más antiguo de América Latina. Y Omar Maturano, de 65 años y su actual secretario general, lo conduce desde 1994.

En los noventa se opuso a la política de "ramal que para, ramal que cierra" , impulsada por Carlos Menem. Lo hizo desde una defensa de la economía logística. Fue cuando se alió con Hugo Moyano. Pero el camionero, según Maturano, "rompió los códigos metiéndose en las internas de otros sindicatos". El maquinista entonces se distanció, creando la Unión General Argentina de Trabajadores del Transporte (UGATT), en competencia con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que lideran los Moyano.

En diálogo con El Cronista, Maturano aceptó hablar de todos los temas. Incluso de una suerte de tabú dramático: el problema de las muertes por arrollamientos. La Fraternidad elaboró una estadística reveladora: en 30 años de servicio, cada trabajador arrolla a 30 personas. Sobre política electoral también dio declaraciones sorprendentes.

Nos encontramos con un peronismo roto, una oposición rota, un sindicalismo roto en varios pedazos.

ESTA TODO ROTO

¿Cómo ve la situación política general?



Usted y otros gremios constituyeron una nueva confederación de transporte, rompieron la que lideraban los Moyano.

Sí, yo fui adjunto de la CATT por muchos años y después, como no coincido en las ideas, la estrategia, la forma de manejar la confederación, los modos y los valores, decidimos hacer otra cosa. Nosotros tenemos una visión de lo que es fundamental: que la logística sea de costo menor, para que cualquier trabajador pueda acceder al consumo.

¿Se fue peleado con Pablo Moyano?

Peleado no, había desavenencias y armamos la UATT. También trajimos la logística, carga y descarga y el gremio de Carlos Acuña, que es el de estaciones de servicio. También los compañeros del SOECRA, el sindicato que nuclea a los empleados de cementerios y velorios. Finalmente, es el último viaje.

¿La diferencia con los Moyano cuál fue? ¿Se dijo que ellos solo quieren que haya camiones y que ustedes resistieron a esa idea?

Ellos plantean el "no código". Y si al sindicalismo argentino algo lo salvó fue el código y la ética. Ellos (los Moyano) no lo respetaron. Entraron a meterse en las internas de los sindicatos donde no tenían nada que ver, entraron a armar otros sindicatos en donde ya había sindicatos, hicieron lo que no tenían que hacer un sindicalista, hicieron lo que no tiene que hacer un hombre de bien. Como si quisieran romper el modelo sindical argentino. No lo van a lograr nunca. Para ellos el transporte existe sobre cubiertas, mientras exista La Fraternidad, esté quien esté al frente como secretario general, los trenes van a tener ruedas de acero y no ruedas de goma.

LA PARITARIA DE LOS CONDUCTORES DE TRENES

¿Cómo están las paritarias en su gremio? El Gobierno está pidiendo cerrar en el 60%.

No, el Gobierno puede tirar todas las cifras que quiera, pero nosotros buscamos ir por delante de la inflación, no por atrás. En la época de (Raúl) Alfonsín discutíamos semana a semana. Si ahora quieren buscar el 60% nos tienen que dar el 60% el primer día, si no, que se ajuste de acuerdo a la inflación, que nos dejará un mes adentro, pero sería lo mejor del mundo.

¿Cuál es el salario promedio de un conductor?

De un conductor de trenes de 10 años, de bolsillo, 240 mil pesos.

"Vos ves sindicalistas que nunca trabajaron, pero no es mi caso".

¿Están conformes los afiliados?

Sí, mantuvimos, pero no está bien. Nosotros en nuestro trabajo tenemos accidentes. Y cuando tenés un accidente, tenés tres caminos. El primero, hospital. El segundo, te moriste. El tercero, vas preso. Aunque sea por 48 horas por antecedentes, hasta que se vean las responsabilidades, vas preso. Si no, estás en el hospital o directamente partiste. Nosotros arrollamos en nuestra carrera, que son 30 años de servicio, 30 personas en promedio. Que se te tiraron, agarraste un colectivo, una camioneta. El stress post-traumático es muy duro. El compañero se jubila, y lo normal es que a los cinco o seis años se muera por el trastorno psiquiátrico, o el corazón. El stress post-traumático te perjudica enormemente.

¿Usted protagonizó algún accidente?

Sí, claro. Si no, no sería secretario general de La Fraternidad. Tuve seis arrollamientos. Vos ves sindicalistas que nunca trabajaron, pero no es mi caso.

¿Lo pudo superar?

Lo superé, sí, como se superaba antes, haciendo un proceso interno. Ahora se están eliminando los pasos a nivel, tenemos menos accidentes. Hay más bajo nivel, pero si te llevás adelante un colectivo con 22 personas, los 22 son tuyos.

¿Qué piensa del maquinista Marcos Córdoba, que protagonizó la tragedia brutal en la Estación Once y estuvo preso?

Está bien, ya se reincorporó al trabajo. Salió en libertad condicional. Le dieron tres años y tres meses, fue el que menos condena sacó. Y ahora lo reincorporamos a la empresa, pero no puede conducir de por vida. Lo tenemos en ropería.

¿Y en política, cómo juega el gremio?

La Fraternidad puede tener un preferido, pero no ponemos un peso para nadie mientras esté yo. Lo que podemos hacer es logística, pegar afiches, fiscales, lo que nos corresponde como militantes. Y hoy vemos que el mal llamado peronismo, porque es el frente de ellos, no el Frente de Todos, está todavía indefinido. Pero nosotros no.

DEL "FRENTE DE ELLOS" A "JUNTOS POR ELLOS"

¿Por qué le dice "Frente de Ellos" al Frente de Todos?

Porque yo no estoy adentro. Y yo soy peronista. Así que es el Frente de Ellos.



¿Y Juntos por el Cambio?

Están juntos por ellos.

¿Usted piensa que son lo mismo?

Sí, porque las coaliciones nunca sirvieron. Solo sirven cuando hay un líder y manda a hacer las cosas. No puede haber tres líderes, cuatro líderes. El jefe es el jefe y, lo que dice, se hace. Después si las cosas salieron mal, nos sentamos a la mesa y vemos qué hay que corregir. Pero el líder es uno.

O sea, ¿con Alberto Fernández usted no está?

No, no, no.

¿Y con Cristina Kirchner?

La señora fue líder en su momento, pero ya tiene que empezar a delegar bien, no mal, como hasta ahora. Para mí, en forma personal, no para el sindicato (porque en este gremio hay gente del PRO, hay radicales, hay de La Cámpora, pero la mayoría somos peronistas), para el peronismo, es (Sergio) Massa presidente. Gobernador, no voy a discutir, porque ni conozco a los candidatos. Y si fuera la oposición, para mí tendría que ser la señora Patricia Bullrich.

"BULLRICH TIENE OVARIOS"

¿Por qué Patricia Bullrich y no Horacio Rodríguez Larreta?

Porque llega a la gente, se embarra, tiene ovarios. Tanto Massa como Patricia son los que pueden llamar a un acuerdo nacional de verdad y sentar a todos los sectores de la sociedad para sacar a nuestro país hacia adelante.

Me llama la atención que hable de Bullrich como para hacer un acuerdo y no a Rodríguez Larreta, que parece más moderado.

Yo la conozco hace mucho a Patricia, porque estuvo como ministra de Trabajo. Teníamos una relación, no era de las mejores, porque ella tiene un carácter especial y yo tengo otro carácter especial, pero hablábamos. Con Massa tengo una relación de amistad, creo que puede ser un gran presidente, tiene una gran cintura política y contactos con el FMI, con el mundo.

¿Está de acuerdo con la reforma laboral que propone Bullrich?

No, para mí las leyes están bien hechas. No tiene que haber reforma laboral. Lo que sí estoy de acuerdo es en pensar en el futuro y darle un cambio de 180º a los convenios colectivos de trabajo. El nuevo presidente tiene que sacar un decreto que rediscuta todos los convenios, dándole preferencia a la situación de las PyMEs, que es el corazón del problema de la indemnización. Hay métodos en el mundo de cómo pagarle al trabajador cuando se lo despide. Creo que hay que buscarle la forma a eso.