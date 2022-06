La energía presiona al dólar y salen casi u$s 1200 millones en importaciones este mes

El déficit de la balanza comercial energética trepará en 2022 a los 6000 millones de dólares , según proyecto la consultora Equilibra, por la suba de los precios internacionales que se activó a mediados del año pasado, a la salida de la pandemia y se disparó después de la invasión de Rusia a Ucrania.

"El sector se ha vuelto una pesada carga por el creciente déficit externo y de las cuentas públicas, ya que los subsidios energéticos explican la mayor parte del déficit primario del Tesoro Nacional", reseñó el equipo de trabajo liderado por Martín Rapetti, Lorenzo Sigaut Gravina y Lorena Giorgio.

Argentina contrata las importaciones de gas licuado hasta agosto

Reservas bajo presión: el Banco Central vendió suma millonaria de dólares



Para ellos, la energía es el principal factor por el que podría incumplirse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los tres criterios de desempeño que evalúa el organismo: déficit primario equivalente al 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), acumulación de reservas por más de u$s 5800 millones y asistencia del Banco Central (BCRA) al Tesoro con emisión monetaria menor a un 1% del PIB.

Los dólares para el pago de energía netean los ingresos extra de los commodities agrícolas

El agujero externo que generan las importaciones de energía es el principal responsable de las tensiones financieras y cambiarias de los últimos días. Solamente las compras de gas licuado implican una salida de u$s 150 millones por semana , a lo que se debe sumar pagos a Bolivia y gasoil.

La energía es el principal factor por el que no se cumplirá el acuerdo con el FMI



Fernando Marull, economista de FyMA, proyecta que las importaciones energéticas de junio llegarán a los u$s 1170 millones y el rojo comercial sería de u$s 850 millones este mes .

La semana pasada la Argentina pagó unos u$s 500 millones y esta otros u$s 300 millones, cuentan en el mercado. Hasta mayo, las importaciones de energía acumulaban unos u$s 4700 millones. Lo estimado antes de la guerra era unos u$s 1900 millones.

Solamente las compras de Gas Natural Licuado (GNL) implican este mes una salida de u$s 150 millones por semana. Los pagos se hicieron en estos días



Los dólares que entran por el salto en las commodities agropecuarias se van por la ventana de los combustibles y forzarán al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, a pedirle un waiver al FMI cuando sus técnicos vengan a hacer la revisión del segundo trimestre.

Scioli, Pesce y Guzmán definirán las prioridades de acceso a las divisas para sectores productivos

Este cuadro ya generó la corrida cambiaria y el derrumbe de los bonos argentinos la semana pasada. También se desataron versiones sobre un control más estricto ("administración responsable") de las importaciones de insumos para la producción.

Energía prioritaria

El flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, asumió este miércoles y habló sobre su reunión con Guzmán y Pesce del martes.

El Gobierno estará "atento a que no haya especulación. Vamos a fijar prioridades que tienen que ver con energía -con compras de gasoil que se suman al paquete energético- e insumos para la producción. No hay cepo ni supercepo, hay una administración responsable". En línea con Alberto Fernández, abogó por el gasoducto Néstor Kirchner como la vía para generar dólares adicionales por la exportación de gas a Brasil, además de los acuerdos con Chile, para equilibrar la balanza energética.